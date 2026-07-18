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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1414
Час на прочитання
2 хв

Кому доведеться змінити паспорт-книжечку на ID-картку: 5 обов'язкових випадків

У Міграційній службі розповіли, коли паспорт-книжечку обов’язково міняти на ID-картку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи обов'язкова заміна старих паспортів на пластик: роз'яснення для українців

Чи обов'язкова заміна старих паспортів на пластик: роз'яснення для українців / © УНІАН

В Україні немає законодавчої вимоги щодо обов’язкової масової заміни паспортів громадянина України зразка 1994 року (синіх книжечок) на нові пластикові ID-картки.

Проте Державна міграційна служба України (ДМС) виділяє п’ять конкретних категорій обставин, за яких заміна старого паспорта на біометричний є вимушеною.

Наразі законодавство передбачає обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника.

Відповідно до правил ДМС, замінити книжечку доведеться у таких випадках:

  • Зміна персональних даних: Найпоширеніший випадок — зміна прізвища після одруження або розірвання шлюбу, а також зміна імені чи по батькові.

  • Непридатність документа: Якщо паспорт має значні фізичні пошкодження, зношений, сторінки розірвані, розмальовані чи залиті рідиною, або якщо записи та штампи стали нечитабельними.

  • Втрата або викрадення: У разі втрати паспорта-книжечки новий документ видається виключно у формі пластикової ID-картки.

  • Виявлення помилок: Якщо у записах (прізвищі, імені, даті чи місці народження), зроблених у паперовому паспорті, виявлено неточності або помилки.

Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

Якщо ж ваш паспорт-книжечка є у нормальному стані, а фотографії за досягнення 25 або 45 років були вклеєні вчасно — документ є абсолютно законним, і примусово змусити вас обміняти його на ID-картку ніхто не має права.

Раніше у ДПСУ пояснили, як отримати штамп про перетин кордону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1414
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