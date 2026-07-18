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Кому доведеться змінити паспорт-книжечку на ID-картку: 5 обов'язкових випадків
У Міграційній службі розповіли, коли паспорт-книжечку обов’язково міняти на ID-картку.
В Україні немає законодавчої вимоги щодо обов’язкової масової заміни паспортів громадянина України зразка 1994 року (синіх книжечок) на нові пластикові ID-картки.
Проте Державна міграційна служба України (ДМС) виділяє п’ять конкретних категорій обставин, за яких заміна старого паспорта на біометричний є вимушеною.
Наразі законодавство передбачає обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника.
Відповідно до правил ДМС, замінити книжечку доведеться у таких випадках:
Зміна персональних даних: Найпоширеніший випадок — зміна прізвища після одруження або розірвання шлюбу, а також зміна імені чи по батькові.
Непридатність документа: Якщо паспорт має значні фізичні пошкодження, зношений, сторінки розірвані, розмальовані чи залиті рідиною, або якщо записи та штампи стали нечитабельними.
Втрата або викрадення: У разі втрати паспорта-книжечки новий документ видається виключно у формі пластикової ID-картки.
Виявлення помилок: Якщо у записах (прізвищі, імені, даті чи місці народження), зроблених у паперовому паспорті, виявлено неточності або помилки.
Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.
Якщо ж ваш паспорт-книжечка є у нормальному стані, а фотографії за досягнення 25 або 45 років були вклеєні вчасно — документ є абсолютно законним, і примусово змусити вас обміняти його на ID-картку ніхто не має права.
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