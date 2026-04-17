Кому можна їздити з простроченими правами і чи штрафують за це під час війни

Чи можна їздити з простроченими правами / © sud.ua

Українські водії, які мають тимчасові посвідчення, мають знати правила оновлення документів у мирний та воєнний час, адже вони відрізняються. Чи потрібно замінювати прострочені водійські права під час війни — розповідаємо детальніше.

Під час воєнного стану можна користуватися правами, якщо їхній термін дії завершився вже під час повномасштабної війни. Про це пишуть Новини.N.

За стандартними умовами, які діють у мирний час, тимчасові водійські посвідчення видають на два роки. Після завершення їхньої придатності потрібно впродовж 10 днів обміняти права на постійні. Тимчасові права стають недійсними.

Якщо цього не зробити, водій не має права на керування авто. До того ж за протерміновані водійські права можна отримати штраф — 3400 грн.

У воєнний час правила змінилися. Після запровадження воєнного стану в уряді дозволили використовувати прострочені водійські права, якщо їхній термін придатності закінчився вже після 24 лютого 2022 року.

Нині водіїв не штрафують за права, в яких збіг термін. З такими правами можна їздити до кінця воєнного стану.

Однак відразу після скасування воєнного стану у водіїв буде 10 днів на те, аби обміняти документ. Інакше на водіїв чекатимуть штрафи та інші обмеження.

У Міністерстві внутрішніх справ України радять не зволікати із заміною водійських документів. Їх краще оновити відразу, аби потім не стикнутися з величезними чергами та завантаженістю сервісів.

Оновити водійське посвідчення можна в електронному кабінеті водія, в застосунку «Дія» або у сервісному центрі МВС. До сервісного центру МВС потрібно записатися заздалегідь.

Перші тимчасові права водіям в Україні видають на два роки. Після цього періоду їх замінюють на постійні. У випадку, якщо водій за перші два роки не скоїв серйозних правопорушень (або не більше двох адміністративних правопорушень), права видадуть без повторних іспитів.

Після «випробувального» дворічного терміну водії можуть отримати постійні права на 30 років.

Обміняти права, термін дії яких закінчується, можна лише після того, як вони стануть недійсними. Раніше цього зробити не можна.

Ті, кого позбавили водійських прав під час дворічного періоду, не мають можливості оновити права. Їм доведеться наново складати теоретичний і практичний іспити і отримувати дворічні права.

Для зміни прав потрібно підготувати такий пакет документів:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

наявне тимчасове посвідчення водія;

медична довідку про придатність до керування транспортним засобом (необов’язкова під час воєнного стану);

квитанція про сплату адміністративних послуг.

Тим водіям, які подають документи онлайн, фото у водійському посвідченні замінювати не будуть. У випадку особистого подання документів, водія перефотографують.

Обмін водійських прав у 2026 році коштує 608 гривень.

