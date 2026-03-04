ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
63
1 хв

Кому можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2026: пояснення для вступників

Фахівці пояснили, у яких випадках вступнику можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2026.

Катерина Сердюк
Вступ

Вступникам, які планують складати Національний мультипредметний тест у 2026 році, можуть відмовити в реєстрації за наявності визначених підстав. На це може бути кілька причин.

Про це пише «Вступ Інфо».

За яких умов абітурієнту буде відмовлено

Під час створення персонального кабінету для участі в НМТ-2026 відмова можлива, якщо абітурієнт:

  • вказав недостовірну інформацію;

  • не завантажив усі необхідні документи;

  • подав копії документів, що не відповідають вимогам законодавства.

Ще однією підставою для відмови є неможливість забезпечити особливі (спеціальні) умови складання тесту, зазначені в медичному висновку.

«Офіційна відмова в такому випадку дає можливість вступнику з особливими освітніми потребами складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти, куди він планує вступати», — йдеться у повідомленні.

У разі відмови відповідне повідомлення із зазначенням причини буде розміщене в персональному кабінеті учасника.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила закон № 13650, який затверджує оновлені правила проведення національного мультипредметного тесту та вступної кампанії-2026. Збережено модель НМТ з одноденним тестуванням і додатковими сесіями для безпеки та рівного доступу всіх вступників. Абітурієнтів також звільнено від державної підсумкової атестації (ДПА), яка цього року не проводитиметься. Перелік предметів НМТ залишився без змін: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір. Результати НМТ, отримані з 2023 року, можуть бути використані для вступу у 2026 році.

