Валентина Молода

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Автомобіль приватної швидкої медичної допомоги, який фігурував під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці Київської області, пов’язаний із чоловіком фактичної організаторки Валентини Молодої.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

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Як з’ясували журналісти, автомобілем володіє 50-річний Олег Молодий — чоловік 49-річної Валентини Молодої. Саме ця жінка перебувала на місці протестів у формі медика, ставала на коліна перед військовими, вела трансляції у TikTok та спілкувалася з представниками медіа.

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За інформацією видання, дев’ять років зазначене авто офіційно зареєстроване на Михайла К. з Львівщини. Під час телефонної розмови він пояснив журналістам, що продав машину за генеральним дорученням Молодому Олегу Івановичу. Останній тоді представлявся військовим. Але новий власник не перереєстрував офіційно авто, що підтвердив попередньому господарю.

а інформацією YouControl, Олег Молодий є засновником, керівником або представником щонайменше восьми товариств та громадських організацій. Зокрема, йому належить 25% компанії «Клініка геронтології, естетичної та пластичної, реконструктивної хірургії „МОЛОДА-Я“». Також він є співзасновником громадської організації «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів у галузі естетичної медицини».

Журналісти намагалися отримати коментар від Олега Молодого, однак він відмовився говорити про ситуацію.

Що відомо про машину швидкої допомоги

На автомобілі збереглося брендування клініки «Мед-престиж». Ця компанія була зареєстрована в Миколаєві, а її власником є Михайло Фурман.

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Він пояснив hromadske, що транспортні засоби, якими користувалася компанія, не були її власністю — їх орендували в різних людей. Частину машин продали, а одну на початку повномасштабного вторгнення передали військовим. Нині компанія фактично не працює, хоча юридично її не ліквідували.

Сама Валентина Молода заявила журналістам, що придбала автомобіль у 2023 році, коли відкрила власну клініку. При цьому старе брендування на транспорті не прибрали.

За словами жінки, лікарі її приватної клініки, яка спеціалізується на пластичній та реконструктивній хірургії, мають необхідні ліцензії для перевезення людей із військового пункту дислокації до лікарні. Вона також стверджувала, що могла доправити пацієнтів до медзакладу, де працюють її лікарі.

«Вийшло так, що [транспортували] у державну [лікарню], але я могла забрати до себе, до своїх лікарів», — заявила Валентина Молода.

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Що відомо про скандал на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, у місцевих Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про нібито 40 людей, яких утримують у підвалі приватного будинку на Петропавлівській Борщагівці. Також з’являлися твердження про тяжкий стан людей усередині і про озброєних осіб, що їх охороняють.

Згодом стало відомо, що конфлікт стався поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Інформацію про загиблих або травмованих Нацгвардія у коментарі ЗМІ спростувала.

Командувач Нагвардії генерал Півненко підтвердив, що чоловіки на Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії.

Також він показав цих військових на відео і запевнив, що до військовослужбовців не застосовували жодних протиправних дій.

Згодом на місце конфлікту навіть приїхав голова ОП Кирило Буданов.

Коли протести вщухли, видання «Слідство.Інфо» викрило «медикиню», яка спровокувала скандал у Петропавлівській Борщагівці.

Сьогодні стало відомо, що її затримали.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.

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