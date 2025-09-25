Кому не будуть вимикати світло й воду за борги: уряд готує рішення

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Кабінет Міністрів готує рішення про мораторій на відключення електроенергії та водопостачання для боржників, які мешкають у громадах поблизу фронту.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час поїздки на Дніпропетровщину, передає «Громадське радіо».

У регіоні обговорювали підготовку регіону до зими, стабільність енергосистеми та організацію евакуації з небезпечних населених пунктів.

«Для громад, які щодня потерпають від обстрілів, стабільне проходження опалювального сезону — це питання виживання. Ми працюємо над рішеннями, які гарантуватимуть людям доступ до світла й тепла навіть у найскладніших умовах», — підкреслив Кулеба.

Крім того, уряд розробляє механізм компенсації тарифної різниці для теплокомуненерго, аби підприємства вчасно розпочали опалювальний сезон і змогли працювати без перебоїв.

За словами міністра, в Україні вже введено в експлуатацію 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні загальною потужністю близько 700 МВт. До зими підготовлено понад 129 тисяч будинків і соціальних об’єктів, рівень готовності перевищує 90%.

Окремо Кулеба акцентував на евакуації: з початку літа з прифронтових регіонів виїхало близько 100 тисяч людей, серед них понад 11 тисяч дітей. Для переселенців працюють транзитні пункти в Павлограді та Волоському, де надають продукти, медичну допомогу та консультації.

