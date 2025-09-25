ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
79
2 хв

Кому не будуть вимикати світло й воду за борги: уряд готує рішення

Уряд планує заборонити відключення світла й води за борги у прифронтових громадах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Кабінет Міністрів готує рішення про мораторій на відключення електроенергії та водопостачання для боржників, які мешкають у громадах поблизу фронту.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час поїздки на Дніпропетровщину, передає «Громадське радіо».

У регіоні обговорювали підготовку регіону до зими, стабільність енергосистеми та організацію евакуації з небезпечних населених пунктів.

«Для громад, які щодня потерпають від обстрілів, стабільне проходження опалювального сезону — це питання виживання. Ми працюємо над рішеннями, які гарантуватимуть людям доступ до світла й тепла навіть у найскладніших умовах», — підкреслив Кулеба.

Крім того, уряд розробляє механізм компенсації тарифної різниці для теплокомуненерго, аби підприємства вчасно розпочали опалювальний сезон і змогли працювати без перебоїв.

За словами міністра, в Україні вже введено в експлуатацію 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні загальною потужністю близько 700 МВт. До зими підготовлено понад 129 тисяч будинків і соціальних об’єктів, рівень готовності перевищує 90%.

Окремо Кулеба акцентував на евакуації: з початку літа з прифронтових регіонів виїхало близько 100 тисяч людей, серед них понад 11 тисяч дітей. Для переселенців працюють транзитні пункти в Павлограді та Волоському, де надають продукти, медичну допомогу та консультації.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як економити на світлі в жовтні та платити втричі менше. Заощадити на комуналці, особливо на світлі, цілком реально

Тарифи на електроенергію є однією з найбільших статей витрат для багатьох сімей в Україні. Водночас побутові споживачі продовжують сплачувати 4,32 грн за кожну кіловат-годину, і ця ціна залишиться незмінною протягом жовтня.

79
