Кому не потрібно проходити ВЛК: постанова Кабміну визначила дві категорії

Призовників можуть направити на медогляд лише за умови, що вони йдуть добровольцями до армії.

Призовники, які не виповнилося 25 років, та військовозобов’язаним, яких бронюють від мобілізації, не обов’язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №675, опублікованій на сайті уряду.

Постановою Кабміну визначено, що під час дії воєнного стану призовників до 25 років можуть направити на ВЛК для проходження медичного огляду лише за умови, що вони добровільно йдуть на військову службу.

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В іншому разі військовозобов’язаних, яким не виповнилося 25 років, на ВЛК не направлятимуть.

Цією ж постановою визначено, що процедура надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з бронюванням також не передбачає направлення на ВЛК для проходження медогляду.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити облікові дані в ТЦК, після чого більшості доведеться повторно пройти ВЛК. У новій постанові Кабміну йдеться, що під час воєнного стану висновок військово-лікарських комісій дійсний рік.

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