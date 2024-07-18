Кому не відключатимуть світло: список об'єктів і населених пунктів з пріоритетним електропостачанням

Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.

Уряд України розширює перелік об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль 18 липня.

"За результатом комунікації з ОВА Уряд сьогодні конкретизував такий список", — сказав Шмигаль.

Відключатись від світла не будуть

За рішенням уряду, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, відключатись від світла не будуть:

населені пункти, а також об’єкти в 20-км зоні від кордону з Росією,

населені пункти, а також об’єкти в 20-км зоні від кордону Білоруссю,

населені пункти, а також об’єкти в 20-км зоні від прифронтової зони.

Також в уряді зазначили, що реагують на запит суспільства про справедливість у розподілі електроенергії.

"Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень", — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, як раніше повідомили в НЕК "Укренерго", 18 липня відключення світла в Україні будуть довшими. У низці областей збільшили обсяги відключень.

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