Кому не відключатимуть світло: список об'єктів і населених пунктів з пріоритетним електропостачанням

Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.
Уряд України розширює перелік об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.
Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль 18 липня.
"За результатом комунікації з ОВА Уряд сьогодні конкретизував такий список", — сказав Шмигаль.
Відключатись від світла не будуть
За рішенням уряду, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, відключатись від світла не будуть:
- населені пункти, а також об’єкти в 20-км зоні від кордону з Росією,
- населені пункти, а також об’єкти в 20-км зоні від кордону Білоруссю,
- населені пункти, а також об’єкти в 20-км зоні від прифронтової зони.
Також в уряді зазначили, що реагують на запит суспільства про справедливість у розподілі електроенергії.
"Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень", — додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, як раніше повідомили в НЕК "Укренерго", 18 липня відключення світла в Україні будуть довшими. У низці областей збільшили обсяги відключень.