Кому необхідно робити щеплення від коронавірусу - інфекціоністка Голубовська розповіла

За словами лікарки Ольги Голубовської, приблизно 40% українців вже мають імунітет до коронавірусної інфекції.

Коронавірус, як і імунітет до нього, - маловивчені. Тож особливо людям, які є у групі ризику важко перехворіти на COVID-19, варто вакцинуватись.

Таку думку висловила в інтерв'ю Med.Oboz заслужена лікарка України, професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.

"Вакцинація від коронавірусу однозначно потрібна людям, які не мають імунітету до цього захворювання, особливо групам ризику. Основна загальносвітова проблема сьогодні полягає в тому, що як сам вірус, так і природний і поствакцинальний імунітет – маловивчені. Тому в цьому питанні раціонально виходити із загальних закономірностей розвитку інфекційного процесу та одвічного принципу медицини – "не нашкодь", - сказала інфекціоністка.

За словами лікарки, ймовірно, половина населення України вже стикалася з вірусом, а приблизно 40% громадян, згідно з проведеними нещодавно дослідженнями, вже мають імунітет. У одних він виробився після хвороби, а в інші – внаслідок вакцинації двома дозами.

Чи необхідно вводити третю дозу вакцини усім, а не тільки людям з ослабленим імунітетом, сьогодні позиція у цьому питанні неоднозначна, каже інфекціоністка.

"Наприклад, CDC (Центр контролю та профілактики захворювань США - Ред.) схвалив її введення, а фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають це рішення передчасним", - зазначила лікарка.

Нагадаємо, в Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) нещодавно заявили, що внаслідок поширення штаму "Дельта" ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби знизилась до 66%. Йдеться про РНК-вакцини виробництва компаній Pfizer та Moderna.

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