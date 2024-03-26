Кому потрібно хвилюватися в Кабміні: політолог — про кадрові перестановки найближчим часом

Звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України — це продовження кадрових змін, які почалися ще в лютому 2024-го.

Про це сказав політолог Володимир Фесенко розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для її проєкту "Ремарки".

"Я маю на увазі, зміни військового керівництва країни: відставка Залужного, призначення нового керівника Збройних сил України. Потім була ціла хвиля кадрового оновлення в військовому керівництві і ще процес продовжується. Очікуються (можливо, це відбудеться в квітні) певні кадрові зміни в Кабміні... І там очікуються не просто кадрові рішення. Президент заявив, що може бути проведена певна структурна реорганізація Кабінету міністрів України. Йдеться про об’єднання деяких міністерств і відповідно про скорочення деяких міністерств та відомств", — зазначив Фесенко.

За його словами, в межах цього процесу можуть бути і відповідні кадрові рішення.

"Вже можна з високою вірогідністю сказати, що в нас вже навряд буде існувати в колишньому вигляді Міністерство молоді і спорту. Його апарат, скоріше за все, в скороченому вигляді приєднають до Міністерства культури та інформаційної політики, як це було вже певний час тому. І я не виключаю, що от такі самі скорочення можуть торкнутися ще двох-трьох міністерств. Подейкують, що можуть бути кадрові зміни на чолі окремих міністерств", — розповів політолог.

За словами Фесенка, міністерства можуть очолити нові керівники.

"Зокрема, ходять чутки про те, що можуть поміняти міністра закордонних справ України. До Дмитра Кулеби є певні претензії із кадрової політики, по роботі посольств окремих, але з іншого боку... Дмитро Кулеба разом з Михайлом Федоровим і Малюською – ветерани в нинішньому уряді, лише троє, хто працює в складі Кабміну з 2019-го року, всі інші пізніше прийшли. Тому у нього досвід і у нього позитивна репутація і всередині країни і за кордоном, тому я не виключаю, що при всіх претензіях він може залишитися на своїй посаді. Можуть бути зміни і деяких губернаторів. Я не виключаю, що можливо (поки нічого невідомо про це, але хто зна) будуть якісь зміни і в Офісі президента... Президент анонсував великі кадрові зміни, тому вони можуть бути. По Кабміну – точно. Вони готуються, але їх масштаб поки під питанням", — розповів Фесенко.

Нагадаємо, згідно з новим указом президента, місце секретаря Ради національної безпеки і оборони України посядеОлександр Литвиненко. Він від 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того - був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

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