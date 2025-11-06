- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 3 хв
Кому потрібно звернутися у ЦНАП для отримання відстрочки: Міноборони назвало категорії
Від 1 листопада можна подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі.
В Україні від 1 листопада набув чинності новий порядок оформлення і подовження відстрочок від мобілізації. Більшість наданих відстрочок продовжуються автоматично. Втім, декому з громадян потрібно буде звернутись до ЦНАП з необхідними документами.
Хто не зможе оформити відстрочку онлайн в Резерв+ та кому варто йти до ЦНАП, повідомили у Міноборони.
Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.
“Для тих, чий тип відстрочки не доступний у Резерв+, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, від 1 листопада можна подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі”, - наголошують у відомстві.
Звернутися до ЦНАП можуть:
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність;
усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд);
опікун особи, визнаної судом недієздатною;
особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи II групи.
члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею;
інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;
педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені в освітній процес;
жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення АТО, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, або під час дії воєнного стану в Україні;
члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час Революції Гідності;
особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України;
військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;
військові, звільнені з полону.
Які документи потрібно мати
Задля подовження відстрочки у ЦНАПі потрібно мати паспорт, РНОКПП та пакет документів за типом відстрочки. Можна подати оригінали чи завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал “Дія” відправить цсі документи до ТЦК.
У разі позитивної відповіді ТЦК відправляє результат у ЦНАП. Після цього працівники центру поінформують людину телефоном. За потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через Резерв+ або портал “Дія”.
Якщо відповідь негативна, то людина отримає на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови.
Нагадаємо, ми писали про те, кому автоматично подовжать відстрочку від мобілізації у листопаді.
Зауважимо, у застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ доступні вже 10 типів відстрочок, які можна отримати онлайн. Основним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку. Якщо користувач не має доступу до смартфона, то можна роздрукувати паперову копію. Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються.