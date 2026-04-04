Кому припинять виплати пенсій по інвалідності від 1 квітня: повний перелік категорій

Пенсія

Отримання пенсії по інвалідності не завжди гарантує її безстрокову виплату. Існують умови та нюанси, через які нарахування можуть припинити.

Кому припинять виплачувати пенсію по інвалідності?

У Пенсійному фонді пояснили, що пенсія по інвалідності призначається на визначений період, тому після його завершення нарахування автоматично припиняється, якщо статус не підтверджено повторно.

Тому тут ключовим фактором є своєчасне проходження повторного огляду. Останні зміни в системі оцінювання стану здоров’я, впроваджені за участі Міністерство охорони здоров’я України, передбачають новий підхід до визначення повсякденного функціонування особи.

У зв’язку з цим частина людей, яким інвалідність була встановлена раніше, повинні пройти повторну оцінку, інакше їхні виплати можуть бути зупинені.

Зокрема, обов’язковий перегляд стосувався:

чоловіків віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності, які мали пройти переогляд у 2022 — 2024 роках, але не зробили цього. Для них було визначено окремий період для проходження оцінювання.

водночас для інших категорій осіб крайній термін повторного огляду продовжено було до 1 квітня 2026 року.

Кому не можуть скасувати пенсію по інвалідності?

Важливо, що ці вимоги не є універсальними. Вони не застосовуються до осіб із безстроково встановленою інвалідністю, тих, кому статус призначено вже після оновлення системи, а також до військовослужбовців і представників цивільного захисту.

Окремі винятки передбачені й для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій або мають тяжкі порушення функцій організму.

Окрім цього, варто враховувати й соціальні аспекти. Особи з інвалідністю не мають автоматичних пільг на оплату комунальних послуг, однак можуть оформити житлову субсидію за загальними правилами.

У разі припинення виплат важливо не зволікати зі зверненням. Рекомендується звернутися до органів Пенсійного фонду України, щоб уточнити причину зупинки нарахувань і відновити виплати за наявності підстав.

Кому ще можуть припинити виплачувати пенсію?

В Україні нарахування пенсії можуть тимчасово зупинити з різних причин. Найпоширеніші з них зараз це відсутність будь-яких операцій на пенсійному рахунку протягом тривалого часу або непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації отримувача.

Щоб відновити виплати, необхідно підтвердити свою особу та подати відповідну заяву. Це можна зробити кількома способами: особисто звернувшись до органів Пенсійний фонд України, через онлайн-сервіси або за допомогою відеоідентифікації.

Після проходження перевірки нарахування пенсії поновлюється.

