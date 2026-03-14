ТСН у соціальних мережах

Кому треба оцифрувати трудові книжки в березні — часу залишилось мало

Українцям необхідно оцифрувати свої трудові книжки, щоб надійно захистити страховий стаж від втрати чи пошкодження паперових носіїв.

В Україні триває оцифрування трудових книжок. Роботодавці та працівники мають час до 10 червня 2026 року для виконання цього зобов’язання.

Однак існують категорії українців, чиї документи варто оцифрувати першочергово — до кінця березня.

За інформацією ПФУ, пріоритетність надається відомостям про трудову діяльність осіб:

  • яким до виходу на пенсію за віком залишилося два і менше років

  • за період до 1 липня 2000 року

  • робітників, у яких від березня починається відпустка для догляду за дитиною, призупинення дії трудового договору чи тривала (понад місяць) неоплачувана відпустка

Чому важливо оцифрувати трудову книжку і які будуть наслідки, якщо цього не зробити

Електронна трудова книжка стає основним інструментом захисту даних від втрати чи знищення, а в разі правових суперечок вона матиме пріоритет над паперовим носієм.

Особливо важливо оцифрувати відомості про стаж, який був набутий до 1 січня 2004 року. Юристи зауважують, що дані про стаж, який був набутий після цієї дати вже автоматично внесені до реєстрів на підставі звітів роботодавців.

Своєчасний перехід на ЕТК дозволяє уникнути бюрократичних помилок та забезпечує автоматичне призначення пенсії в майбутньому.

Дата публікації
Кількість переглядів
1583
