Кому треба подати документи в ТЦК до 20 червня: інакше можна отримати штраф майже 60 тисяч

Кому треба подати документи в ТЦК до 20 червня / © Pixabay

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Українські підприємства повинні подати документи до ТЦК, інакше можуть отримати суттєві штрафи. За ігнорування вимог подання документів можна отримати штраф до 59,5 тисячі гривень.

Про те, кому потрібно подати документи до ТЦК, нагадує закон про мобілізаційну підготовку.

Кому потрібно подати документи до ТЦК до 20 червня

Українським підприємствам нагадали про потребу подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про наявний транспорт і техніку. За невиконання цієї вимоги бізнесу загрожують штрафи до 59,5 тисячі гривень.

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Під час воєнного стану підприємства, установи та організації мають двічі на рік звітувати перед ТЦК про транспортні засоби та техніку, які перебувають у них на обліку. Така вимога описана у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанові КМУ №1921.

Подавати цю інформацію потрібно до 20 червня та до 20 грудня щороку, доки триває війна.

Керівники підприємств повинні надавати дані про транспорт, його технічний стан, а також працівників, які ним керують.

Для водного транспорту діють окремі форми звітності.

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Подавати інформацію зобов’язані навіть ті компанії, які не мають автомобілів чи іншої техніки. У такому разі необхідно подати нульовий звіт, що підтверджує відсутність транспорту.

За неподання цих відомостей до ТЦК підприємства можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після змін у законодавстві суми штрафів суттєво зросли. Під час воєнного стану посадовим особам загрожує штраф від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень.

Компаніям радять не зволікати та подати необхідні документи у встановлені строки.

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Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні суттєво оновили правила бронювання працівників та підходи до мобілізації. Згідно з новими правилами, чинні статуси критичності підприємств діятимуть не довше ніж до 1 вересня 2026 року, а до 1 липня компанії перевірять на відповідність оновленим критеріям.

З вересня почне діяти новий зарплатний поріг для бронювання (25 941 грн у більшості регіонів та 21 618 грн для прифронтових територій, що не стосується державних і комунальних установ). Бронювати працівників-сумісників можна лише на одному місці роботи, а для ФОПів можливість бронювання досі відсутня.

У разі невідповідності критеріям або перевищення квот підприємство може втратити статус критично важливого, проте на час перевірок чинні статуси та броні зберігаються.

Окрім цього, влітку очікується зростання виплат військовим: від 30 тисяч гривень для тилових посад та від 250 до 400 тисяч гривень для піхотинців на передовій, для яких також запровадять спеціальні контракти в межах двоетапної реформи армії.

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Міноборони України готує механізми встановлення чітких термінів військової служби, які планують впровадити найближчими місяцями. За словами нардепа Миколи Княжицького, міністр оборони на закритій зустрічі з парламентарями представив концепцію, згідно з якою в умовах тривалої війни військові будуть зобов’язані служити приблизно 5 років (із розрахунком від 2014 року), після чого передбачено механізми звільнення.

Як альтернативу, хочуть запровадити дворічні контракти з гарантованою демобілізацією та тимчасовим перебуванням у резерві за ізраїльською моделлю.

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