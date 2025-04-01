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Кому українці довіряють найбільше і на якій сходинці Зеленський — опитування
Результати дослідження Socis: які рейтинги довіри мають Залужний, Зеленський і Буданов?
Серед українців під час війни зберігається висока довіра до представників сектору оборони. У березні 2025 року вони посіли перші сходинки в рейтингу довіри поряд із президентом.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр соціальних та маркетингових досліджень Socis.
Найбільший рівень довіри серед українців має посол у Великій Британії Валерій Залужний — це 62% опитаних. Водночас не довіряють Залужному 29,7% опитаних.
На другій сходинці у рейтингу опинився президент Володимир Зеленський: йому довіряють 50,5% українців, а не довіряють президенту — 42,8%.
Третім за рівнем довіри серед українців став начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Йому довіряють 46,2% опитаних, а не довіряють — 38,8%.
Опитування було проведено центром Socis 14-23 березня 2025 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте інтерв’ю (face to face). Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) 2,6%.
Нагадаємо, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на кінець березня Зеленському довіряли 69% українців, а не довіряли — 28%.