Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов / © ТСН.ua

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Серед українців під час війни зберігається висока довіра до представників сектору оборони. У березні 2025 року вони посіли перші сходинки в рейтингу довіри поряд із президентом.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр соціальних та маркетингових досліджень Socis.

Найбільший рівень довіри серед українців має посол у Великій Британії Валерій Залужний — це 62% опитаних. Водночас не довіряють Залужному 29,7% опитаних.

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На другій сходинці у рейтингу опинився президент Володимир Зеленський: йому довіряють 50,5% українців, а не довіряють президенту — 42,8%.

Третім за рівнем довіри серед українців став начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Йому довіряють 46,2% опитаних, а не довіряють — 38,8%.

Опитування було проведено центром Socis 14-23 березня 2025 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте інтерв’ю (face to face). Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) 2,6%.

Нагадаємо, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на кінець березня Зеленському довіряли 69% українців, а не довіряли — 28%.