Кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень без вищої освіти: вакансії

Заробляти понад 30 тисяч гривень в Україні можуть фахівці робітничих спеціальностей без вищої освіти. Найвищі зарплати пропонують водіям, тонувальникам авто, механікам та конструкторам меблів.

Про це свідчать вакансії на найбільшому сайті з пошуку роботи.

Транспортні компанії готові платити до 100 тисяч гривень водіям-міжнародникам. Водій вантажної машини чи бензовоза в Україні може заробляти близько 50 тисяч гривень. Вакансії пропонують мережі заправок та представники ритейлу. В умовах працевлаштування - наявність відповідного водійського посвідчення та досвід від одного року.

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Тонувальники авто в столиці можуть отримувати до 60 тисяч гривень на місяць. Середня зарплата по Україні - 25 тисяч гривень. Розмір винагороди залежить від кількості клієнтів. Роботодавці відмовляються наймати людей без досвіду. В обов'язки майстра входить тонування, укріплення та захист автоскла, розтонування та зняття плівок.

Малярам МДФ-фасадів з досвідом роботи по дереву пропонують близько 40 тисяч гривень на місяць. Працівник має вміти працювати з пульверизатором, знати технології обробки деревини. Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування.

Автомеханік може отримувати близько 30 тисяч гривень. Досвід роботи для роботодаця також обов'язковий. Спеціаліст має проводити діагностику поломок та самі роботи. Розмір зарплати залежить від обсягів робіт.

Нагадаємо, незважаючи на повномасштабну війну, Київ продовжує жити - мешканці столиці та тимчасово переміщені особи активно шукають роботу. Що зараз відбувається на столичному ринку праці та які спеціальності популярні, з’ясовував сайт ТСН.ua.

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