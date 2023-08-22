Кому в Україні платять від 30 тисяч грн без досвіду роботи: названо вакансії

В Україні без досвіду роботи можна заробляти від 30 тисяч гривень. Зокрема, це пропозиції для водіїв, рієлторів та офіціантів.

Про це йдеться у даних великого кадрового порталу.

Попри це, платня у таких вакансіях зазвичай не є фіксованою та залежить безпосередньо від результатів роботи.

Водій

Вакансії для водіїв передбачають зарплату від 20 тис. до 30 тис. грн.

"Наприклад, водій "Нової пошти" може заробляти до 30 тис. грн. При цьому компанія ухиляється від повної сплати податків та фактично шукає "підприємця", тому що серед вимог – відкритий ФОП або готовність відкрити ФОП. Готові взяти студента", - йдеться у повідомленні.

Ріелтор

Тим часом агентства нерухомості обіцяють навчити новачків "з нуля". При цьому ріелтор отримує лише відсоток від угод.

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"Слабкі менеджери отримують 700-1300 доларів, і якщо не ростуть – звільняємо. Середні заробляють 1600-2400 доларів. Божевільні та голодні заробляють непристойно багато – від 3000 доларів", – йдеться в оголошенні.

Офіціант

Також розраховувати на таку зарплатню можуть офіціанти. Часто заробіток залежить від чайових, а ресторани та кафе готові брати студентів, співробітників без досвіду.

Кредитний експерт

Все більше набирає популярності робота з клієнтами. Зокрема, фінансові організації пропонують видачу кредиту, комунікацію з боржниками, обдзвони тощо. Зарплата залежить від результатів роботи та, як заявляють в оголошеннях, може досягати 30 тис. грн.

Майстер у ювелірний салон

Працівник на такій вакансії може заробляти до 35 тис. грн на місяць. Головне завдання - закріплювати коштовне каміння в ювелірних виробах.

Зазначимо, що в Україні стрімко зменшилася кількість безробітних. За інформацією Державної служби зайнятості, на 1 серпня кількість безробітних українців скоротилася до 112,3 тисячі проти минулорічного показника 296,7 тисячі.

За словами Дениса Шмигаля, "на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці".

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