Кому в Україні пропонують роботу за 120 тис. грн: обов'язкове знання української мови

Заробітна плата в 120 тис. грн — кому пропонують та які вимоги, читайте в матеріалі ТСН.ua
Вакансія гувернантки з місячним окладом 120 тис. грн опублікована на одному із сайтів пошуку роботи
Гувернантку з профільною освітою, а саме вчителя початкових класів зі знанням української мови шукають для сім'ї, яка проживає у Києві.
В оголошенні зазначено, що гувернантка потрібна для 7-річної дівчинки.
Потенційним кандидаткам роботодавець пропонує вахтовий метод роботи на 1 місяць з можливими відрядженнями до інших країн.
Вимоги до кандидаток:
- Досвід роботи в сім'ях та рекомендації від минулих роботодавців.
- Педагогічна освіта "вчитель початкових класів" та досвід навчання по сучасній програмі початкової школи.
- Досконале знання української мови.
Обов’язки гувернантки:
- Індивідуальні заняття по програмі початкової школи.
- Організація дозвілля.
- Супроводження дитини на додаткові заняття.
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