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Кому в Україні пропонують роботу за 120 тис. грн: обов'язкове знання української мови

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Кому в Україні пропонують роботу за 120 тис. грн: обов'язкове знання української мови

Вакансія за 120 тис грн

Заробітна плата в 120 тис. грн — кому пропонують та які вимоги, читайте в матеріалі ТСН.ua

Вакансія гувернантки з місячним окладом 120 тис. грн опублікована на одному із сайтів пошуку роботи

Гувернантку з профільною освітою, а саме вчителя початкових класів зі знанням української мови шукають для сім'ї, яка проживає у Києві.

В оголошенні зазначено, що гувернантка потрібна для 7-річної дівчинки. 

Потенційним кандидаткам роботодавець пропонує вахтовий метод роботи на 1 місяць з можливими відрядженнями до інших країн.

Вимоги до кандидаток:

  • Досвід роботи в сім'ях та рекомендації від минулих роботодавців.
  • Педагогічна освіта "вчитель початкових класів" та досвід навчання по сучасній програмі початкової школи.
  • Досконале знання української мови.

Обов’язки гувернантки:

  • Індивідуальні заняття по програмі початкової школи.
  • Організація дозвілля.
  • Супроводження дитини на додаткові заняття.

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Дата публікації
Перегляди
3091
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