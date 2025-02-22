Кому від 1 березня можуть анулювати декларації із сімейними лікарями

Українцям радять перевірити актуальність своїх даних та оновити їх за потреби.

Від 1 березня 2025 року в Україні почнуть перевіряти чинність декларацій із сімейними лікарями. Деякі українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг.

Анулювання декларацій відбудеться в тих випадках, коли інформація в медичній системі не збігається з державними реєстрами.

Хто у групі ризику

Неповнолітні пацієнти

Якщо дитина отримала ID-картку, потрібно замінити у системі дані свідоцтва про народження

Важливо, щоб у дитини був ідентифікаційний код

Люди, які змінювали документи

Якщо ви змінили прізвище, паспорт або номер телефону, ці дані потрібно оновити в системі

Особливо це стосується тих, хто перейшов із паспорта-книжечки на ID-картку

Пацієнти, які уклали декларацію 2018 року

Ті, хто не відвідував лікаря три роки

Як перевірити декларацію:

переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря

звернутися до реєстратури медзакладу для уточнення даних

перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи (наприклад, HELSI)

у разі необхідності звернутися до контакт-центру НСЗУ

Нагадаємо, у Дніпрі запрацював унікальний медичний центр. Більше про це читайте у новині.

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