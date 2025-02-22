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Кому від 1 березня можуть анулювати декларації із сімейними лікарями

Кому від 1 березня можуть анулювати декларації із сімейними лікарями

Від 1 березня анулюють декларації з сімейними лікарями / Фото: Associated Press

Українцям радять перевірити актуальність своїх даних та оновити їх за потреби.

Від 1 березня 2025 року в Україні почнуть перевіряти чинність декларацій із сімейними лікарями. Деякі українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг.

Анулювання декларацій відбудеться в тих випадках, коли інформація в медичній системі не збігається з державними реєстрами.

Хто у групі ризику

  • Неповнолітні пацієнти
  • Якщо дитина отримала ID-картку, потрібно замінити у системі дані свідоцтва про народження
  • Важливо, щоб у дитини був ідентифікаційний код
  • Люди, які змінювали документи
  • Якщо ви змінили прізвище, паспорт або номер телефону, ці дані потрібно оновити в системі
  • Особливо це стосується тих, хто перейшов із паспорта-книжечки на ID-картку
  • Пацієнти, які уклали декларацію 2018 року
  • Ті, хто не відвідував лікаря три роки

Як перевірити декларацію:

  • переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря
  • звернутися до реєстратури медзакладу для уточнення даних
  • перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи (наприклад, HELSI)
  • у разі необхідності звернутися до контакт-центру НСЗУ

Нагадаємо, у Дніпрі запрацював унікальний медичний центр. Більше про це читайте у новині.

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