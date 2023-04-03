"Кому я потрібен, дармоїд": архімандрит УПЦ МП з Лаври заявив, що після виселення піде бомжувати

Монах поскаржився, що його професійні здібності "нікому в цьому світі не потрібні".

Уставник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі архімандрит Полікарп Линенко заявив, що йому доведеться йти бомжувати. Священнослужитель вважає, що не зможе знайти роботу після виселення з Лаври.

Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".

"Я в Лаврі перебуваю від 1988 року. Я прийшов до цього монастиря за розрахунком так, щоб дожити до старості, скільки Господь дасть, і померти. Але, якщо влада сказала, що в мене немає права такого, то я з ними битися не буду. Піду вже бомжувати кудись", – заявив монах.

На запитання журналіста, чому ж одразу бомжувати, Полікарп відповів, що "він нікому не потрібен".

"А куди? Куди ви пропонуєте мені йти? Ви мене до себе в будинок візьмете? Кому я потрібен, дармоїд такий?! Роботи немає, професії немає. Я все своє усвідомлене життя тільки крутив пальцем. Я керував хором. Мої професійні здібності нікому в цьому світі не потрібні", – сказав священник.

Зазначимо, що спочатку у Мережі писали, що саме архімандрит Полікарп є одним з лідерів проукраїнськи налаштованої групи монахів УПЦ МП у Лаврі і нібито саме з ним спочатку велися переговори щодо переходу в ПЦУ. Проте очевидно, ці переговори не увінчалися успіхом. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Наразі офіційно підтвердив перехід до ПЦУ лише один монах УПЦ МП з Лаври – архімандрит Авраамій, який став виконувачем обов'язків намісника. Московський патріархат відразу ж звинуватив Авраамія в "ухиленні в розкол".

За інформацією священника УПЦ МП Андрія Пінчука, який активно критикує керівництво своєї Церкви, бажання залишитися в Лаврі у складі ПЦУ висловили близько 80 ченців, але їх "почали пресувати" соратники митрополита Павла.

Раніше один із монахів УПЦ МП, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці". Інша представниця УПЦ МП у Лаврі заявила, що війна розпочалася через гріхи українців.