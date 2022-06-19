Кому з пенсіонерів доплатять 500 грн: роз'яснення ПФУ

Щомісячну надбавку у розмірі 500 грн можуть отримати пенсіонери, які досягли 80 років. Але не всі пенсіонери, які досягли цього віку можуть отримати цю доплату. Хто саме - і матеріалі ТСН.ua

Роз'яснення надав ПФУ , відповідаючи на питання доньки одного з пенсіонерів, якому виповнилося 80 років.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому» дійсно з 1 березня 2021 року громадяни, яким виповнилося 80 років, мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 грн за умови, якщо розмір щомісячних виплат пенсіонеру не перевищує розміру середньої зарплати, за якою нараховується пенсія. "Особам, яким виповнилося 80 і більше років, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн), надано щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 грн".

Тобто, якщо громадянину України виповнилося 80 років та розмір його пенсії нижчий за розмір середньої зарплати по Україні, він буде отримуватиме щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 500 грн. Надбавка встановлюється і виплачується з дати досягнення ним зазначеного віку.

За умови якщо навіть при збільшенні на 500 грн, розмір пенсії не досягає 2600 грн, то таким людям надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії. Тобто пенсіонерам з низькими пенсіями доплачується сума, якої не вистачає, щоб пенсія становила саме 2600 грн. Але є умова - на такі компенсаційні доплати можуть розраховувати громадяни з мінімумом страхового стажу - для жінок це 20 років, а для чоловіків - 25.

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