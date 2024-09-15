Кому з переселенців в Україні можуть скасувати виплати: нардеп пояснив нюанси

Внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.

Про це повідомив народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу “Київ24”.

Він наголосив, що це не буде масовим явищем, і стосуватиметься лише тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат.

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"Тим, хто її [виплату] отримав, немає механізму, як її позбавляти. Окремі випадки можуть бути, якщо людина не вказала дані, що вона змінила місце роботи, отримує більшу зарплату, змінилося місце проживання, або кількість членів родини", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, в Україні змінили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, уряд врегулював питання щодо недопущення виселення вразливих категорій ВПО із житла для тимчасового проживання.

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