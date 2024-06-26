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Кому з політичних та громадських діячів українці довіряють найбільше: результати опитування

Кому з політичних та громадських діячів українці довіряють найбільше: результати опитування

Політичні та громадські діячі України

Аналізували ставлення людей до різних політичних та громадських діячів.

Оприлюднили результати опитування українців щодо рівня їхньої довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Найчастіше у респондентів її викликав президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в опитуванні "Центру Разумкова".

Деталі

Як зазначається, серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (54%). При цьому "особистісний" рівень довіри до нього перевищує "інституційний" рівень довіри до головнокомандувача. Президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (відповідно 46% і 32,5), Д.Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), В. Малюка (відповідно 38% і 25%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (80%), О. Арестовичу (80%), Ю.Бойку (77%), М. Безуглій (68%), П. Порошенку (67%), А. Єрмаку (64%), Р. Стефанчуку (64%). Д. Арахамії (62%), Д. Шмигалю (57%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до І. Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), С. Притули (відповідно 47% і 41%), В. Кличка (відповідно 45% і 41%), М.Подоляка (відповідно 42% і 36%), Р. Умєрова (відповідно 41% і 28%), Д. Гетьманцева (відповідно 40% і 20%), І. Клименка (відповідно 31,5% і 24%), О. Литвиненка (відповідно 26% і 14%).

Раніше громадяни висловили свою думку щодо проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Лише 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. У вересні 2023 року цей показник був меншим – 15%.  

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