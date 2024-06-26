Кому з політичних та громадських діячів українці довіряють найбільше: результати опитування

Оприлюднили результати опитування українців щодо рівня їхньої довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Найчастіше у респондентів її викликав президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в опитуванні "Центру Разумкова".

Деталі

Як зазначається, серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (54%). При цьому "особистісний" рівень довіри до нього перевищує "інституційний" рівень довіри до головнокомандувача. Президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (відповідно 46% і 32,5), Д.Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), В. Малюка (відповідно 38% і 25%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (80%), О. Арестовичу (80%), Ю.Бойку (77%), М. Безуглій (68%), П. Порошенку (67%), А. Єрмаку (64%), Р. Стефанчуку (64%). Д. Арахамії (62%), Д. Шмигалю (57%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до І. Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), С. Притули (відповідно 47% і 41%), В. Кличка (відповідно 45% і 41%), М.Подоляка (відповідно 42% і 36%), Р. Умєрова (відповідно 41% і 28%), Д. Гетьманцева (відповідно 40% і 20%), І. Клименка (відповідно 31,5% і 24%), О. Литвиненка (відповідно 26% і 14%).

Раніше громадяни висловили свою думку щодо проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Лише 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. У вересні 2023 року цей показник був меншим – 15%.

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