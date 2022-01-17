Кому з українців не зарахують навчання у ВНЗ до страхового стажу

Кому з українців не зарахують навчання у ВНЗ до страхового стажу

При виході на пенсію багатьох цікавить запитання: чи входить навчання у виші в страховий стаж та в якому випадку ці роки будуть зараховуватися? Відповіді шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, якщо у вас є нестача страхового стажу для отримання пенсії, то частково цю проблему можна вирішити за рахунок років, коли ви навчалися у ВНЗ та спеціальних навчальних закладах (училище, курси підвищення кваліфікації, курси з підготовки кадрів, аспірантура, докторантура, ординатура). Але тут є свої нюанси.

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При оформленні пенсії в страховий стаж будуть зараховувати роки навчання на денному відділенні у виші за період до 1 січня 2004 року. Для підтвердження факту навчання в ці роки в Пенсійний фонд потрібно пред’явити диплом або свідоцтва, посвідчення та інші документи, видані на підставі архівних даних.

Якщо ж претендент на виплату пенсій навчався вже після 1 січня 2004 року, страховий стаж для пенсії враховують лише в одному випадку: якщо в цей період людина сама за себе платила єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо ЄСВ не сплачувався, страховий стаж прийдеться докупити.

Нагадуємо, як дізнатись свій страховий стаж. Безпечно, зручно та швидко це можна зробити на вебпорталі Пенсійного фонду України.