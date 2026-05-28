Кому з українських пенсіонерів заборонено виїзд з країни: адвокатка пояснила

Виїзд закордон

В Україні право на вільний перетин державного кордону мають усі громадяни, окрім військовозобов’язаних чоловіків. Зокрема, чоловікам, які вийшли на пенсію достроково, виїзд заборонено до досягнення 60 років, оскільки вони залишаються військовозобов’язаними.

Про це у коментарі УНІАН повідомила керівник військової практики адвокатського обʼєднання «АКТ», адвокатка Вікторія Глушак.

Обмеження для чоловіків дострокового пенсійного віку

За словами адвокатки, чоловіки, які вийшли на пенсію за вислугу років, не мають права залишати країну на загальних підставах, якщо їм ще не виповнилося 60 років.

«Якщо людина, наприклад, у 45 років виходить на пенсію (є категорія держслужбовців, які мають право на призначення пенсії за вислугу років після 45-річчя), то вона все одно вважається військовозобов’язаною. Тому, оскільки за загальним правилом, з 18 до 60 років для чоловіків є певні обмеження щодо виїзду за кордон, такий пенсіонер все одно не зможе виїхати», — пояснила Вікторія Глушак.

Винятком із цього правила є пенсіонери за інвалідністю. Чоловіки з I, II чи III групою інвалідності можуть перетинати кордон за наявності відповідних документів:

пенсійного посвідчення;

рішення МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

додаткового пільгового посвідчення, що підтверджує отримання соціальних виплат.

«Тобто виїхати за кордон без додаткових підстав (наприклад, за наявності відстрочки та для супроводу своєї дитини з інвалідністю) не можуть всі чоловіки-пенсіонери, які не досягли 60-річного віку та не мають статусу особи з інвалідністю», — зазначила фахівчиня.

Правила виїзду для жінок пенсійного віку

Для жінок пенсійного віку наразі немає обмежень на виїзд, навіть якщо вони раніше обіймали керівні посади на державній службі (в судах, ДПСУ, СБУ, Нацбанку чи РНБО).

«Нещодавно у постанову Кабміну, яка регулює виїзд закордон, було внесено зміни. І тепер ці обмеження щодо перетину кордону не стосуються жінок», — повідомила адвокат.

Єдиним винятком є жінки-пенсіонерки, які залишаються діючими військовослужбовцями. Для них діють загальні правила перетину кордону, які передбачають обов’язкове отримання дозволу від командира.

Загальні обмеження згідно із законодавством

Незалежно від віку, статі чи дії воєнного стану, виїзд з України регулюється статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України». Право на виїзд може бути обмежене через кримінальні правопорушення або невиконання судових зобов’язань.

«Правила, описані в статті, застосовуються до українців у певних статусах, незалежно від їхнього віку чи того, є в країні воєнний стан чи немає. Стаття регулює тимчасове обмеження виїзду за кордон громадян, які, наприклад, вчинили певне кримінальне правопорушення або ухиляються від виконання певних зобов’язань, які на них покладені рішеннями судів або посадових осіб. Зокрема, якщо громадяни мають заборгованість зі сплати аліментів, то їм можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон. Ці заборони стосуються всіх осіб, незалежно від віку чи статі», — резюмувала Вікторія Глушак.

Відповідно, якщо громадянин України (навіть у віці 63 років) підпадає під дію цієї статті, прикордонники мають право не випустити його за межі країни.

