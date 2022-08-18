Кому з жінок треба стати на військовий облік до 1 жовтня: пояснення

До 1 жовтня жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік.

Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік, визначатимуть дипломом.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

Він нагадав, що ще до повномасштабної агресії 24 лютого Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про розширення переліку таких військово облікових чи інших спеціальностей жінок, необхідних для безпеки та оборони, що мають стати на військовий облік.

Він зауважив, що це стосується жінок, які мають спеціальності медичні, пов’язані зі сферами харчування, засобами зв’язку, інформаційними технологіями, хімічні тощо.

"У лютому це питання було актуалізоване. Зараз мова йде про те, щоб довести цю процедуру до логічного завершення. Перелік був дещо розширений… Це працівники медичної сфери, працівники сфери харчування, технологи харчової продукції для ЗСУ, це жінки, пов'язані із засобами зв’язку, інформативними технологіями, агро чи хімічною продукцією та інші професії, необхідні для ЗСУ", - сказав нардеп.

Веніславський уточнив, що військовий облік стосується жінок, які здобули професійну освіту за відповідним фахом.

"Жінки, які здобули професійну освіту за відповідним фахом. Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації", - пояснив Веніславський.

Зауважимо, що станом на 18 серпня в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов'язують жінок стати на військовий облік.

Як повідомлялося, Федір Веніславський розповів, чи буде покарання для жінок, які не стануть на військовий облік до 1 жовтня.

Нагадаємо, в Генштабі пояснили, як відбуватиметься військовий облік для жінок в Україні.

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