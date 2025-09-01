- Дата публікації
Кому з жінок заборонений виїзд за кордон 2025 року: повний перелік
Більшість українок мають право вільно пересуватися за межами країни та повертатися. Але є категорія жінок, яким не дозволено виїжджати за кордон під час війни
Для деяких категорій громадянок України встановлені законодавчі заборони на виїзд за кордон.
Про це йдеться у матеріалі «24 каналу».
Кому з жінок не дозволено залишати Україну?
Передусім обмеження стосуються тих, хто пов’язаний із державною службою чи військовою сферою. Відповідно до чинного законодавства, покидати країну не можуть:
жінки-військовослужбовці, які мають ті ж самі обмеження, що й чоловіки у ЗСУ;
співробітниці поліції;
жінки, які мають доступ до державної таємниці.
Водночас 1 вересня Кабмін опублікував постанову про дозвіл жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати кордон.
Уряд рекомендував органам місцевого самоврядування в триденний строк подати до ДПСУ оновлені списки людей, які підпадають під дію постанови — і в подальшому оновлювати їх.
Зазначимо, що раніше за законом всі громадяни, які обіймають визначені посади органів державної влади та місцевого самоврядування, могли виїжджати за кордон лише у службове відрядження.
А 27 серпня Кабмін ухвалив рішення дозволити виїзд депутаткам, які працюють на громадських засадах і не отримують зарплату за роботу в органах місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що виїзд забороняється тим, щодо кого є рішення суду — наприклад, через боргові зобов’язання або участь у кримінальному провадженні.
Які правила діють для чоловіків
Для чоловіків діють суворіші обмеження, адже в Україні встановлено призовний вік 25-60 років. Водночас існують винятки. Право на виїзд мають:
особи з інвалідністю І–ІІІ групи;
багатодітні батьки (троє і більше дітей);
чоловіки, які самостійно виховують дитину;
опікуни тяжкохворих неповнолітніх або недієздатних осіб;
військовозобов’язані, чиї родичі загинули на війні;
ті, хто отримав відстрочку по догляду за людьми з інвалідністю;
за окремим судовим рішенням — опікуни недієздатних.
Також військовослужбовці можуть тимчасово залишати Україну з дозволу — для лікування, навчання чи відпочинку. А від 27 серпня 2025 року офіційно дозволено виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років.