Кому з жінок заборонений виїзд за кордон 2025 року: повний перелік

Більшість українок мають право вільно пересуватися за межами країни та повертатися. Але є категорія жінок, яким не дозволено виїжджати за кордон під час війни

Жінки та виїзд за кордон / © ДПСУ

Для деяких категорій громадянок України встановлені законодавчі заборони на виїзд за кордон.

Про це йдеться у матеріалі «24 каналу».

Кому з жінок не дозволено залишати Україну?

Передусім обмеження стосуються тих, хто пов’язаний із державною службою чи військовою сферою. Відповідно до чинного законодавства, покидати країну не можуть:

  • жінки-військовослужбовці, які мають ті ж самі обмеження, що й чоловіки у ЗСУ;

  • співробітниці поліції;

  • жінки, які мають доступ до державної таємниці.

Водночас 1 вересня Кабмін опублікував постанову про дозвіл жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати кордон.

Уряд рекомендував органам місцевого самоврядування в триденний строк подати до ДПСУ оновлені списки людей, які підпадають під дію постанови — і в подальшому оновлювати їх.

Зазначимо, що раніше за законом всі громадяни, які обіймають визначені посади органів державної влади та місцевого самоврядування, могли виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

А 27 серпня Кабмін ухвалив рішення дозволити виїзд депутаткам, які працюють на громадських засадах і не отримують зарплату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що виїзд забороняється тим, щодо кого є рішення суду — наприклад, через боргові зобов’язання або участь у кримінальному провадженні.

Які правила діють для чоловіків

Для чоловіків діють суворіші обмеження, адже в Україні встановлено призовний вік 25-60 років. Водночас існують винятки. Право на виїзд мають:

  • особи з інвалідністю І–ІІІ групи;

  • багатодітні батьки (троє і більше дітей);

  • чоловіки, які самостійно виховують дитину;

  • опікуни тяжкохворих неповнолітніх або недієздатних осіб;

  • військовозобов’язані, чиї родичі загинули на війні;

  • ті, хто отримав відстрочку по догляду за людьми з інвалідністю;

  • за окремим судовим рішенням — опікуни недієздатних.

Також військовослужбовці можуть тимчасово залишати Україну з дозволу — для лікування, навчання чи відпочинку. А від 27 серпня 2025 року офіційно дозволено виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років.

