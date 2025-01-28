Комуналка, пенсії, виплати ВПО: що зміниться від 1 лютого

З 1 лютого на українців чекає низка нововведень.

Що відомо – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ціни на залізничні квитки

Від 1 лютого "Укрзалізниця" зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. Це означає, що пасажири побачать суттєве підвищення вартості квитків.

Зокрема, зросте вартість квитків до Польщі та Угорщини, натомість ціни на рейси до Австрії та Молдови залишаться без змін.

В компанії зауважують, що переглядають розмір знижок через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів.

Ціни на квитки Польщі ціни зростуть:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

Вартість квитків на потяг Київ – Варшава зросте на 37%, а Київ – Будапешт – на 17% для СВ та 21% для купе.

Оформити квитки за старими цінами можна до 31 січня 2025 року включно через офіційний сайт "Укрзалізниці" та в мобільному застосунку.

Перебронювання військовозобов’язаних

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року.

Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. А ті які підтвердять – зможуть бронювати працівників на рік.

Після 28 лютого керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно й відстрочку, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

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“В разі, якщо військовозобов’язаний працівник перебуває на військовому обліку, у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин від моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, – розповіла Марина Бекало.

Також, чоловіки, які за висновками ВЛК, раніше були визнані "обмежено придатними", мають пройти ВЛК та актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень.

Нова допомога для ВПО та виплати

Починаючи з 29 січня 2025 внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати документи на призначення субсидії на оренду житла.

Як йдеться на порталі "Дія" Скористатися субсидією можуть родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які відповідають таким критеріям:

не мають власного житла із загальною площею понад 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї,

витрачають понад 20% сукупного доходу родини на оренду помешкання,

мають знищене або житло пошкоджене до ступеня, непридатного для проживання про що є дані в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна або відповідний акт комісійного чи технічного обстеження,

не отримують виплати на проживання ВПО,члени родини не мають заборгованостей з виплат аліментів.

Для родин, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 гривень), субсидія покриватиме більший відсоток вартості оренди.

Щодо виплат ВПО, то з 1 лютого будуть автоматично продовжені всім, хто їх отримував.

Тарифи на комунальні послуги

Від 1 лютого в Україні запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення. Тепер дію пільгового тарифу буде чітко обмежено певним обсягом споживання, передає "НП".

Там зазначать, що для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці – до 30 квітня 2025-го. За 1 кВт електроенергії потрібно буде платити 2,64 гривень - це якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловат вище за цю норму складе 4,32 гривень/кВт-год.

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Такий тариф був і раніше. Втім, існували інші умови. Так, якщо споживач використав 2300 кВт, то автоматично доводилося платити по 4,32 за всі 2300 кВт. Зараз за 2000 кВт ви заплатите 2, 64 гривень, а за 300 – по 4,32 гривень.

Ціни на газ для споживачів також залишаться фіксованими до 30 квітня 2025 року. Українці, яких обслуговує компанія-газопостачальник "Нафтогаз" (а це 98 %), будуть платити за тарифом 7,96 гривні за кубометр блакитного палива.

Ліміти на грошові перекази

Від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN.

Це нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Для кожної з них передбачено окремі обмеження.

Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

від 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень

від 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень

Виплати родичам полонених та безвісти зниклих

З 1 лютого 2025 року вступають у дію зміни до закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Роман Лихачов, військовий адвокат та юрист Центру надання підтримки ветеранам, розповів NV, що грошове забезпечення військового, який потрапив у полон чи вважається безвісти зниклим, складає близько 120 тисяч гривень на місяць.

Раніше повні виплати щомісяця мала отримувати дружина (чоловік) військового. Тобто у захисника чи захисниці можуть бути батьки, діти, проте виплати все одно мала отримувати лише дружина або чоловік.

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При чому військові можуть складати особисте розпорядження та самостійно вирішувати, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

З 1 лютого, якщо такого розпорядження немає, то гроші виплачуються таким чином:

50% грошового забезпечення має бути розподілена рівними частками між представниками першої черги — дружиною (чоловіком), законним представникам неповнолітніх дітей, дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їх законними представниками та батьками військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).

Якщо ж військовий не має представників першої черги, то 20% забезпечення розподіляється рівними частками між представниками другої черги — повнолітніми дітьми, рідними братами (сестрами), законним представником яких є військовий.

Не виплачена частка грошей (50% або 80%) має залишатися у військовій частині та виплачуватися бійцю у разі повернення його з полону або появи, якщо він був визнаний зниклим безвісти.

Згідно з нововведенням, військовослужбовець може самостійно визначити, хто і яку суму має отримати в разі, якщо він потрапить у полон або його визнають зниклим безвісти. Для цього йому потрібно скласти особисте розпорядження.

Надбавки до пенсій та вилучення коштів

Громадяни України, яким у лютому виповниться 70, 75 чи 80 років можуть отримати надбавку до пенсії. Проте, таку допомогу можуть отримувати українці, загальний розмір пенсії яких не перевищує розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, а це 10 340 гривень.

Насамперед йдеться про "вікові" доплати, які виплачують додатково до основної пенсії по всій Україні.

Залежно від віку, пенсіонери можуть отримувати такі доплати:

у віці від 70 до 75 років – 300 гривень ;

у віці від 75 гривень до 80 років – 456 гривень ,

українці старше 80 років – 570 гривень.

Варто зауважити, що в лютому Ощадбанк може повернути залишки коштів з пенсійних рахунків ВПО.

Згідно із бюджетом на 2025 рік, гроші можуть забрати з рахунків в таких випадках:

людина не пройшла ідентифікацію за останні пів року;

пенсійний рахунок не використовувався впродовж року.

Податки на авто

2025 року Міністерство економіки України запроваджує новий податок для власників автомобілів віком до п’яти років, чия вартість перевищує три мільйони гривень.

Зазначається, що сума відрахувань становитиме 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період від 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

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Перелік моделей автомобілів, які підпадають під новий податок, стане відомий після 1 лютого 2025 року, коли Мінекономіки опублікує відповідний список.

Ймовірно, до цієї категорії увійдуть преміальні марки, такі як Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та інші.

Сплатити податок власники повинні протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення від податкової служби, але не пізніше 1 липня.

Ціни на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Главреду розповів, що у лютому й березні очікується загальне зростання цін на продукти харчування, особливо на овочі, оскільки запасів у зимовий період стає дедалі менше.

За словами Марчука, також дорожчатимуть молочні продукти та хліб.

На цінову політику впливають кілька факторів, такі як: зокрема інфляція, сезонність, війна (через мобілізацію значна частина робочої сили недоступна, що змушує виробників інвестувати в техніку, а це підвищує собівартість продукції), а також акцизи на пальне, які фактично почали впливати на ціни з початку 2025 року.

"Ці фактори є визначальними у формуванні цін на найближчі місяці, аж до того моменту, поки в новому сезоні ми не почнемо отримувати свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, обсяги яких збільшаться завдяки сезону "великого молока".

Як вважає Денис Марчук, ціни можуть зрости на 10-15%, проте це відбуватиметься поступово.

Нагадаємо, раніше ми писали чого очікувати військовозобов'язаним в лютому.

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