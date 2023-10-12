Комунальна криза: у міськраді розповіли про реалії життя окупованого Маріуполя

Росіяни докладають максимум зусиль, щоб перетворити життя маріупольців на пекло.

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжується комунальна криза. Росіяни не здійснюють ремонти й не платять зарплати комунальникам.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Що відомо

Відомо, що пошкоджена росіянами критична інфраструктура не ремонтується та не замінюється. Тож в усіх районах міста – безперервні аварії та затоплення. Комунальники бездіють, адже окупанти їм просто не виплачують зарплатню.

"Мешканці будинків по проспекту Будівельників, 98 та 100 скаржаться - півтора місяця тече каналізація. Комунальне підприємство "Вода Донбасу" годує "завтраками". А люди вже не знають, що робити зі смородом від "моря екскрементів".

Комунальна криза у Маріуполі

Зрозуміло, що співробітники КП просто відмовляються виїжджати на виклики, адже їм не оплачують роботу.

"Місяць немає зарплати, перед виборами платили 2 місяці, і то один раз на місяць, а належить 2 рази. Все, вибори пройшли і різко немає грошей у підприємства", - скаржаться комунальники.

Місто потопає у каналізаційних відходах, відзначають у міськраді, а гауляйтер Моргун продовжує розповідати байки про "відродження".

Нагадаємо, у Маріуполі, Новоазовському, Володарському та Мангушському районах повідомили, що за тиждень збільшилася кількість містян, які захворіли на гострі кишкові інфекції. Причиною стали стихійні звалища по всьому місту, неякісні харчові продукти на стихійних ринках, які "розквітли" за окупантів. Водночас нормального лікування у місті немає.

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