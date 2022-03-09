Комунальники Миколаєва ремонтують техніку, віджату у окупантів, для ЗСУ

Коли техніку відремонтують, її передадуть на потреби ЗСУ.
У Миколаєві комунальні підприємства взялися лагодити техніку, яку "віджали" в окупантів.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру у соцмережах.
"Наші комунальні підприємства з фронту витягли вже близько 15 одиниць техніки: БТРи, МТ-ЛБ, навіть великий забитий повністю бойовими снарядами КамАЗ і навіть дві робочі гармати. Її підремонтують на "електротрансі" та в "ЕЛУ автошляхів". І вперед у бій проти ворога", - повідмив мер.
Нагадаємо, що на Харківщині знищено близько 500 одиниць техніки окупантів завдяки повідомленням громадян у офіційному чат-боті t.me/stop_russian_war_bot.
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