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Комунальний колапс у Маріуполі: місто заливає вода з каналізаційних труб

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Комунальний колапс у Маріуполі: місто заливає вода з каналізаційних труб

Маріуполь під час окупації. Фото: Маріупольська міська рада

Прориви та течії каналізаційних труб вже стали буденною справою.

У тимчасово окупованому Маріуполі б'ють водограї каналізаційної води.

Про це повідомляє канал Маріупольської міської ради.

"Комунальний колапс у Маріуполі продовжується. Прориви та течії каналізаційних труб вже стали буденною справою", - повідомляє джерело.

Так, на вулиці Покришкіна стався черговий прорив труби. З неї утворився справжній водограй, вся вода тече по вулиці.

До слова, у Маріуполі й досі великі проблеми із водопостачанням та його якістю.

Вода у Маріуполі. Фото: Скрін відео / ©
Вода у Маріуполі. Фото: Скрін відео

"Спеціалісти місцевого водоканалу не спішать на місце аварії, бо роботу погано оплачують та з затримками. Тож жителі змушені знімати відео та викладати в місцеві пабліки, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми. Життя у "російському мирі" у всій його примарній красі", - йдеться у повідомленні.

Тим часом окупаційна влада продовжує перетворювати життя маріупольців на пекло. Люди змушені купувати чергу, щоб якомога швидше потрапити до лікарів. За місце вони готові платити по 10 тисяч рублів.

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Дата публікації
Перегляди
569
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