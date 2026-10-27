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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2274
Час на прочитання
3 хв

Коми, Даша Астаф’єва та священники: Мережу заполонили меми про Радіодиктант 2026

Після радіодиктанту національної єдності 2026 українці заполонили Threads мемами та жартами. У центрі уваги опинилася Даша Астаф’єва.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Меми про Радіодиктант 2026

Меми про Радіодиктант 2026

Жодна важлива подія в Україні не минає без жвавих суспільних обговорень та навіть мемів. Після написання радіодиктанту національної єдності 2026 сьогодні, українці перейшли до Threads, аби обговорити почуте, побачене й написане.

ТСН зібрала меми на тему радіодиктанту, які вже гуляють мережею.

Меми про радіодиктант національної єдності 2026: краще з Threads

Щойно українці дописали радіодиктант, як побігли до Threads ділитися жартами.

Жартували про все, та найбільше про Дашу Астаф’єву на тлі священників, які пишуть радіодиктант. Перепало й Насті Каменських, яка навряд чи долучилася до такої активності.

Традиційні меми — щодо розділових знаків. Чимала кількість українців спіймала себе на сумнівах — поставити кому, тире чи двокрапку.

Звісно ж, багато жартиків перепало Даші Астаф’євій — за її талант, красу й модельну кар’єру.

Обговорення диктанту

Загалом, українці задоволені написанням радіодиктанту, а особливо тим, як його надиктувала Даша Астаф’єва. У Мережі можна прочитати чимало відгуків:

  • «Чи можна створити петицію, щоб пані Астаф’єва диктувала радіодиктант на постійній основі, бо це любоф… Паузи, чітка дикція, не з дієсловами…»

  • «Мені сподобалося. Вдалося написати все, без поспіху зайвого. Неперевершене читання тексту»

  • «В цьому році файно зробили, гарний текст та нормальне читання. Дуже подобається, як з кожним роком все більше людей доєднується і робить це щорічною традицією для себе. Як людина, якій дуже подобаються вишиванки і етно елементи в одягу, не могла відвести очей від наших людей. Всі такі гарні!»

  • «Даша Астаф’єва розумничка! Читала дуже добре»

  • «Сьогодні вперше писала радіодиктант. Дякую @da_astafieva за чудове читання диктанту. Як ви написали ЗСУшного спальника?»

  • «Мій перший написаний радіодиктант за останні 5 років і одразу так щемко. Близькі і рідні моєму серцю люди знають, що я людина — лист. Пишу листи, і коли все добре, і коли так важко, що від сліз розтікається чорнило. Бо для мене це найінтимніша і найщиріша річ, котру можна вигадати у міжлюдській взаємодії та і просто у взаємодії з самим собою. А особливо, коли ти пишеш листи, а ті листи вкладаєш в посилки…»

  • «Мені радіодиктант відчувається святковіше за новий рік»

  • «Так, вибираємо причину невдоволення цьогорічним Радіодиктантом: Текст чудовий. Не підходить. Начитка супер. Не підходить. Що? Що? Треба щось знайти… О! Точно! Довгий вступ! (Задоволено бурчимо, місія виконана)»

  • «радіодиктант минуло року: рука горить, донт пуш ще хорсес!!! радіодиктант цьогоріч: встигаю паралельно пити каву, насолоджуватися приємним голосом Даші»

  • «„Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно. Якщо мова не підвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи. Я люблю тебе. Так є завжди“ Це був найпрекрасніший текст радіодиктанту! Люблю його міцно)»

Радіодиктант національної єдності 2026: останні новини

Нагадаємо, новина про те, що Радіодиктант національної єдності 2026 року читатимуть учитель Артур Пройдаков та Даша Астаф’єва, спричинила жваву суперечку в українському сегменті мережі Threads.

Частина користувачів висловила скептицизм щодо такого вибору, пригадуючи минуле артистки, зокрема її модельну кар’єру та поїздки до Росії.

Натомість більша частина користувачів гаряче підтримала Астаф’єву. У мережі згадали про її волонтерську діяльність під час повномасштабної війни та вагомий внесок у популяризацію української літератури через створення аудіододатка UnderBooks.

Прихильники закликають дивитися на людину крізь призму її теперішніх вчинків і трансформацій. Також українці високо оцінили її голос і дикцію.

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