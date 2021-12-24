Концентрація військ біля кордонів України: Волиньрада вимагає посилити боротьбу з колаборантами

Депутати на сесії ухвалили відповідне звернення.

Депутати Волинської обласної ради вимагають "посилити боротьбу з колаборантами і зрадниками державних інтересів, які з 2014 року вели торгівлю з окупантами й терористами, а сьогодні намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни шляхом різного роду провокацій".

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Про це йдеться у відповідному зверненні до президента України В. Зеленського, голови Служби безпеки України І. Баканова, Генерального прокурора І. Венедіктової, міністра внутрішніх справ України Д. Монастирського, виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань О. Сухачова, яке ухвалили депутати Волинської обласної ради під час засідання позачергової сесії.

Голова обласної ради Григорій Недопад зазначив, що в умовах концентрації біля українського кордону агресорських військ та важкого озброєння, яке в будь-який момент може бути використане проти України, не менш тривожною є ситуація з розхитуванням напруження в середині країни.

"Ми, депутати Волинської обласної ради, усвідомлюючи всі загрози від вторгнення РФ на територію України, вимагаємо посилити боротьбу з колаборантами і зрадниками державних інтересів, які з 2014 року вели торгівлю з окупантами й терористами, а сьогодні намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни шляхом різного роду провокацій. Вони розколюють українську націю - і це в той час, коли українці мають об’єднатися перед загрозою російської агресії.

Найганебніше те, що вони прикривають свої злочини патріотичними гаслами, щоб уникнути відповідальності перед законом та суспільством. У той час, коли на сході гинули тисячі українців, представники владної верхівки дбали лише про власне збагачення, обкрадаючи українське військо, торгуючи з агресором, співпрацюючи з терористами "ЛДНР" і сприяючи їхній діяльності. Гучна "вугільна змова" колишніх українських високопосадовців із російськими посіпаками та сепаратистами — ніщо інше, як державна зрада та пряма підривна діяльність проти України", - йдеться у зверненні.

Волиньрада закликає державу дати категоричну відсіч усім, хто працює всупереч її інтересам, та вимагає від центральної влади та правоохоронних органів покарати зрадників державних інтересів.

Нагадаємо, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель на фоні нарощення російських військ біля кордонів нашої держави заявив, що будь-яка військова агресія Росія проти України "матиме величезні наслідки". Він наголосив на необхідності деескалації Росії та повного виконання Мінських домовленостей.

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