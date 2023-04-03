Концентраційний табір: Зеленський нагадав про жахливі злочини РФ у Ягідному на Чернігівщині

За словами президента, окупанти минулого року перетворили село на один із найбільших світових прикладів знущання з людей.

Президент Володимир Зеленський розповів про свій візит до села Ягідне на Чернігівщині, жителів якого росіяни місяць утримували у підвалі в якості заручників.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 3 квітня.

Глава держави наголосив, що російські окупанти минулого року перетворили село на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Росіяни зробили в школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх жителів села як живий щит.

"З третього до 30 березня минулого року у підвалі цієї школи окупанти утримували понад три сотні людей... Звичайна сільська школа, підвал – менш як двісті метрів. Люди старшого віку й зовсім малі діти, жінки й чоловіки... Найстаршій жінці було 93 роки, наймолодшій дитині – менш як півроку. Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи не пробачимо. І не лише ми", – наголосив Зеленський.

Президент певен, що у Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН, газом чи будь-чим іще.

"Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде. У трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах", – запевнив президент.

Статус Світової спадщини ЮНЕСКО для Чернігова

Зеленський поякував гендиректорові ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України. За його словами, для історичного центру Чернігова готують статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру Одеси.

Також глава держави вручив жителям Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв.

Зустріч з конгресменами США

Після повернення до Києва Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів.

"Подякував за незмінно потужну допомогу Америки – усіх, від президента Байдена й команди Білого дому до обох палат Конгресу та всієї системи американської сили. Говорили, звичайно, про активні дії України. Звичайно, про нашу спільну перемогу. Зустрівся і з Майком Помпео, екс-очільником Держдепу США. Дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу", – сказав він.

Також особливо Зеленський подякував Данії та Норвегії за ініціативу щодо передавання нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вдруге провів виїзне засідання Ставки Верховного головнокомандувача – цього разу у Чернігові.

Під час відвідин села Ягідне на Чернігівщині президент побажав диктаторові Путіну провести свої останні дні у підвалі та з відром замість туалету.