Концепція бронювання може приносити від 200 млрд грн щорічно — голова профільного комітету ВР

Зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету за допомогою різних інструментів.

Впровадження концепції, що надасть "білому" бізнесу рівніші умови для бронювання критично важливих військовозобов'язаних співробітників, за попередніми розрахунками, може приносити від 200 млрд грн до держбюджету щорічно.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час конгресу "Реформа державних фінансів — шлях до відновлення України", передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету за допомогою різних інструментів.

"Звісно, першим тут є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а саме на створення нових механізмів, пошук нових інструментів, нових шляхів", — зазначив голова комітету.

Наталуха додав, що не відкидається і питання економічної оборони, яке, за його словами й розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік.

Він повідомив, що в лютому 2024 року відбулися комітетські слухання разом із бізнес-асоціаціями щодо потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) у відновленні.

"Як результат, наш комітет в офіційному порядку надав рекомендації парламенту. Ці рекомендації стосуються того, щоб ухвалити якомога швидше шість законопроєктів і ще п'ять якомога оперативніше підготувати до другого читання. (...) Ми націлені на те, щоб у найближчий термін, у кілька місяців, у нас у законопроєктному полі з'явилися реальні документи, які відображатимуть те, що ми разом із бізнесом спільно напрацювали", — додав він.

Нагадаємо про випадок у Запоріжжі. Там машиніста тепловоза, який був заброньований від мобілізації, доправили до ТЦК та силоміць призвали на військову службу.

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