"Кончені безбожники": у ПЦУ різко висловилися про російську атаку на Києво-Печерську лавру

Києво-Печерській лавра / © Associated Press

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Руйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок російського удару є спробою знищити історико-культурну спадщину України.

Таку думку в коментарі OBOZ.UA висловив митрополит Переяславський та Вишневський Православної церкви України (ПЦУ) Олександр Драбинко.

РФ завдала удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври — реакція Олександра Драбинка

За словами митрополита, дії росіян свідчать про системне намагання атакувати культурні та духовні центри України. Водночас він не виключив, що влучання в собор могло бути наслідком помилки російських військових.

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Митрополит Олександр Драбинко прокоментував припущення історика Вахтанга Кіпіані про можливий зв’язок між ударом по Лаврі, звільненням Дальніх печер та планами встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Владика припустив, що обстріл міг бути помилковим, оскільки ціллю загарбників міг бути «Арсенал», проте повністю не відкинув версію історика про свідому спрямованість атаки.

На переконання владики Олександра, якщо удар був цілеспрямованим, це є актом варварства, що шкодить не лише Україні, а й самій Росії, оскільки Лавра є колискою спільної історії.

«Я розумію, що вони кончені безбожники, але бити по Києво-Печерській лаврі — це руйнувати і свою історію також. Тому що Лавра, а тим більше Успенський собор — це духовне серце України. Там історичне коріння, там усі преподобні», — наголосив Драбинко.

Митрополит також відкинув спроби Москви звинуватити в інциденті українську систему ППО Patriot.

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«Народ в Росії може проковтнути цю брехню. Але зрозуміло, що самі по собі ми бити точно не будемо», — зазначив митрополит.

Митрополит Олександр Драбинко наголосив на закономірності у виборі цілей російською армією. Він нагадав про атаки на собор у Дніпрі, де діяв Будинок органної музики, а також на кіностудію Довженка в Києві.

«Проглядається певна закономірність — удари завдаються по культурних центрах України. В Дніпрі пошкоджено собор, в якому був Будинок органної музики, в Києві Лавра і кіностудія Довженка. Це вже намагання знищити історично-культурну спадщину України», — підсумував митрополит ПЦУ.

Атака РФ по Києву 15 червня — останні новини

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовано фактично по всьому місту.

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Внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції.

Співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський вівтар Успенського собору на території лаври.

Також уряд уже розпочав підготовку до відновлення пошкодженого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Питання фінансування відбудови обговорили з президентом України.

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