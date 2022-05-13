"Полювання" на майно росіян та вилучення на користь України: Стефанчук розповів деталі ухваленого законопроєкта

Верховна Рада 12 травня підтримала законопроєкт №7371 про примусове вилучення об'єктів права власності Росії та її резидентів (осіб, що мають тісний контакт з РФ).

Відповідний указ вніс до Верховної Ради український президент Володимир Зеленський.

Голова парламенту Руслан Стефанчук розповів деталі в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 13 травня.

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"Ми уклали вчора (12 травня - ред.) декілька рішень. Одне з них - це було вперше, коли ВР конституційною більшістю затвердила указ президента про рішення РНБО про "Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - сказав Стефанчук.

Спікер українського парламенту наголосив, що це перше рішення Верховної Ради, спрямоване саме на реальну конфіскацію майна резидентів.

"Друге, ми проголосували за закон про внесення змін деяких законів щодо ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Зокрема, було запроваджено новий вид санкцій - це стягнення у дохід держави активів, які належать фізичній чи юридичній особі. Він може застосовуватися лише в період воєнного стану, але обов'язково за рішенням суду. Судовий порядок передбачається такий, що розгляд цих справ "знищуватиме" Вищий антикорупційний суд колегіально з можливістю апеляційного перегляду ухваленого рішення. Також ми передбачили там такі процесуальні гарантії, щоб не було зловживань в цій сфері. Але ВР створила увесь необхідний механізм для того, щоб ті, хто підтримує окупантів, колаборантів та інші особо, вони отримували відповідну реакцію з боку держави", - розповів голова ВР.

Нагадаємо, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов наголосив, що європейські країни не мають повторити помилки арештів активів проросійських активів, як це було 2014 року.

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