ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1302
Час на прочитання
1 хв

Конфіскація активів РФ, США тиснуть на Україну: головні новини ночі 9 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 грудня 2025 року:

  • США посилюють тиск на Зеленського щодо «мирного» плану — Axios Читати далі –>

  • Україна є першою лінією оборони Євросоюзу — фон дер Ляєн Читати далі –>

  • Стало відомо, коли Євросоюз оголосить про конфіскацію російських активів Читати далі –>

  • Зеленський провів перемовини з керівництвом НАТО та ЄС Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie