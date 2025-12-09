- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1302
- Час на прочитання
- 1 хв
Конфіскація активів РФ, США тиснуть на Україну: головні новини ночі 9 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 грудня 2025 року:
США посилюють тиск на Зеленського щодо «мирного» плану — Axios Читати далі –>
Україна є першою лінією оборони Євросоюзу — фон дер Ляєн Читати далі –>
Стало відомо, коли Євросоюз оголосить про конфіскацію російських активів Читати далі –>
Зеленський провів перемовини з керівництвом НАТО та ЄС Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>