Конфіскований гелікоптер олігарха Жеваго "задонатили" ЗСУ – фото

Гелікоптер колишнього нардепа, олігарха-втікача та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго передали на потреби одній з бойових частин ЗСУ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Гелікоптер був арештований у межах розслідування кримінального провадження у березні 2023 року.

Вертоліт Жеваго

За рішенням військового командування ЗСУ, для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.

Гелікоптер належав підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування в України.

Справа Костянтина Жеваго

Костянтину Жеваго 2019 року повідомили про підозру через можливу розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та кредит". Його також оголошували у розшук в Україні, а за два роки – у міжнародний розшук Інтерполу.

У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.

Нагадаємо, на Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: деталі.

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