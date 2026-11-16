Конфлікт біля ТЦ в Одесі переріс у стрілянину: шестеро людей травмовані, серед них — неповнолітній

Пістолет / © Freepik

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У ніч на 15 листопада біля торговельного центру в Приморському районі Одеси сталася стрілянина. Унаслідок конфлікту постраждали шестеро людей, серед яких — неповнолітній.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

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Стрілянина в Одесі на вулиці Генуезькій: що сталося біля торговельного центру

Близько опівночі очевидці повідомили поліції про бійку та постріли на вулиці Генуезькій. На місце одразу приїхали правоохоронці.

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«За попередньою інформацією, між двома раніше незнайомими компаніями виникла сутичка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту 32-річний чоловік дістав, імовірно, травматичний пістолет і почав стріляти в землю», — повідомили в поліції Одеської області.

Унаслідок рикошету гумових куль поранення дістали п’ятеро людей, серед них — неповнолітній. Ще одного учасника конфлікту поранили ножем у живіт — він вдарив ножем чоловіка, який стріляв.

Неподалік місця бійки поліцейські знайшли пістолет і гільзи.

«Поліцейські виявили та вилучили як речові докази пістолет, з якого здійснювалася стрілянина, а також стріляні гільзи. Усе вилучене скерують на експертизу», — уточнили в пресслужбі відомства.

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За цим фактом слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 відкрили два кримінальні провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція цієї статті передбачає:

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;

виправні роботи на строк до двох років;

обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Поліцейські продовжують з’ясовувати всі обставини конфлікту. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про випадки стрілянини в інших містах України. Зокрема, у Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками один із них відкрив вогонь із травматичного пістолета. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одну госпіталізували.

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На початку листопада стрілянина сталася і в Тернополі. Озброєний чоловік зачинився в магазині разом із його керівницею та здійснив кілька пострілів. На місці провели спецоперацію, під час якої правоохоронці затримали чоловіка. За даними поліції, ніхто не постраждав.

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