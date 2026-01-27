Конфлікт із ТЦК у Вінниці: що відомо про сутичку між цивільними та військовими

Мобілізація / © ТСН.ua

У Мережі поширюється відео інциденту за участі цивільних осіб та військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП Вінницької області. В обласному ТЦК офіційно прокоментували ситуацію та повідомили про початок службової перевірки.

Кадри інциденту оприлюднили у Мережі.

Що сталося

На кадрах видно сутичку між групою осіб. Ймовірно, учасниками конфлікту є цивільні і представники ТЦК. Одного з чоловіків люди у військовій формі намагалися посадити в автівку. Їм намагалися завадити перехожі. Впродовж всього часу інцидент супроводжувався ударами й паданням на землю.

Реакція ТЦК

Як повідомиляє Вінницький обласний ТЦК та СП, інцидент стався під час проведення заходів оповіщення та перевірки військово-облікових документів. За даними обласного ТЦК та СП, один із громадян відмовився виконувати законні вимоги військовослужбовців і проявив агресію.

У Вінницькому обласному ТЦК та СП зазначили, що під час перевірки документів чоловік першим завдав удару в обличчя одному з представників групи оповіщення. Після цього він почав голосно вигукувати, свідомо привертаючи увагу оточуючих.

Унаслідок інциденту на місці події зібралися сторонні особи, які, за інформацією ТЦК, намагалися завдати тілесних ушкоджень військовослужбовцям та перешкоджали законному проведенню мобілізаційних заходів.

«Беручи до уваги події, зафіксовані на кількох відео, керівництвом Вінницького обласного ТЦК та СП ініційовано службову перевірку», — повідомили в установі.

У ТЦК наголосили, що діям усіх учасників інциденту буде надана правова оцінка. У разі встановлення порушень з боку військовослужбовців, винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Водночас у відомстві підкреслили, що в умовах збройної агресії РФ не може бути жодних виправдань для ухилення від виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави.

«Вінницький обласний ТЦК та СП діє виключно в межах законодавства України та закликає громадян дотримуватися вимог закону і не поширювати викривлену інформацію», — зазначили у повідомленні.

Раніше у Тернопільській області група молодиків побила військового. Зокрема, один із чоловіків представився «підполковником ТЦК».

«З приводу окремих коментарів щодо присутності на місці події особи, яка відрекомендувала себе як „підполковник ТЦК“, інформуємо, що керівництво обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з’ясовує, чи дійсно на відео військовослужбовець ТЦК», — йдеться в заяв