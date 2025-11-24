Конфлікт між батьками у школі Львова: Садовий відреагував на інцидент зі стріляниною

Пістолет / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

Влада Львова відреагувала на інцидент зі стріляниною у місцевій школі. На щастя, ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Як деталізував Садовий, інцидент стався після сварки між учнями третього класу. Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою.

Реклама

Він підтвердив, що один із чоловіків отримав поранення, його стан — стабільний, задовільний. Лікарі надають допомогу потерпілому у медзакладі. Правоохоронці працюють на місці та з’ясовують усі обставини.

Садовий наголосив, що будь-яка зброя на території школи — це «за межею допустимого».

«Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом — незалежно від того, хто ця людина», — різко висловився львівський голова.

Нагадаємо, у неділю, 23 листопада, на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13 на Сихові стався конфлікт між двома батьками учнів. Інцидент супроводжувався стріляниною.

Реклама

Стало відомо, що батьки учнів прибули до школи, аби зустрітися з директором та соцпрацівником з метою залагодження ситуації, яка сталася між їхніми дітьми. Але рішення знайти не вдалося. Під час з’ясовування стосунків на подвір’ї школи один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та, попередньо, здійснив чотири постріли в напрямку опонента. У потерпілого виявили поранення в живіт і ногу.

На місце події виїхали «швидка» та співробітники поліції.