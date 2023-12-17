"Конфлікт" між Зеленським і Залужним: ISW розповіли про підступний план пропагандистів

Російські пропагандисти продовжують інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію та розкол військово-політичного керівництва України, зокрема президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики згадали заяву міністра оборони України Рустем Умеров 16 грудня, що Росія працює над дискредитацією України в інформаційному просторі "шляхом створення штучного конфлікту в українському керівництві та хибної ілюзії, що Україна не має підтримки західних партнерів".

"Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради (DFRLab) і проєкт BBC Verify 16 грудня опублікували спільний звіт, в якому детально описано російську інформаційну операцію, яка висунула звинувачення в корупції проти колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова напередодні його відставки у вересні 2023 року. DFRLab і Verify дійшли висновку, що російські пропагандисти створили тисячі фейкових акаунтів, спрямованих на наклепи на Резнікова, і пов’язали ці зусилля з попередньою російською інформаційною кампанією з дискредитації Залужного на початку 2023 року", - йдеться у звіті.

В ISW постійно спостерігали, як директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін та речниця МЗС Росії Марія Захарова безпідставно стверджують, що нібито Захід розмірковує "замінити" Зеленського і що між Зеленським і Залужним існує невизначений конфлікт.

"Російські джерела все частіше поширюють повідомлення про внутрішню політичну напругу в Україні, щоб дискредитувати українське керівництво, посіяти недовіру між українськими громадянами та урядом і послабити підтримку України Заходом", - пояснили в ISW.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров відповів, чи збираються звільняти Залужного.

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