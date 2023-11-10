"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Єрмак розставив крапки над "і" – огляд новин

Чи є конфлікт між Зеленським і Залужним? Коли нарешті закінчиться війна? Чи можливі переговори з Путіним? Чи існує загроза "Мінська-3"? Це головні теми цього тижня. Росіяни влаштували справжню інформаційну навалу.

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Ворог розганяє "зраду" серед українців

Росіяни продовжують розганяти "зраду" про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Тож чи існує конфлікт між президентом та главкомом і звідки "ростуть ноги" в цієї "інформаційної пушки"?

Недолугі вороги, мабуть, у відчаї від тотальних провалів на фронті, наклепали кілька роликів, де фейковий Залужний нібито оголошує військовий переворот.

Єрмак дав відповідь

Хоч це і фейк, зроблений на колінках, зрозуміло, що такий інформаційний фон не міг не турбувати суспільство. Тому коментувати відносини президента і главкома довелося навіть керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. В інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на питання "чи є єдність у президента і главкома" той відповів коротко:

"А як може бути по-іншому? В нас є єдина позиція – перемогти у цій війні. Але, безумовно, сьогодні йде постійний діалог, робота 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, ще креативніші"

"Відставка" Залужного

А ще днями розігнали чутки про нібито відставку Залужного. І тут все постаралися не росіяни, а народний депутат Володимир Ар'єв. Проте згодом, після бурі хейту, від слів відмовився, пославшись на те, що обрав недостовірне джерело інформації. Але знову ж таки, вкид вкидом, а людей насправді турбує це питання. Андрій Єрмак каже, що про відставку Залужного нічого не знає. Зауважимо, що інтерв'ю було записано 29 жовтня. А 2 листопада Валерій Залужний у своїй авторській колонці для журналу The Economist заявив, що війна в Україні у глухому куті. З ним не погодився президент Зеленський та заявив – ситуація не патова.

Про можливі розбіжності між Зеленським та Залужним питали багатьох, зокрема і радника Офісу Михайла Подоляка. За його словами, у них двох робочі відносини, а спотворені чутки є продуктом іноземного походження.

І справді росіяни з радістю поживилися цією інформаційною "бомбою". Журналісти проєкту "Детектор медіа", які викривають дезінформацію, показали, як рашисти з превеликим задоволенням репостили спочатку вищезгаданий пост Ар'єва, а потім інші домисли на цю тему. Ось що пишуть з цього приводу фахівці:

"Подібні "інсайди" поширюються для того, щоб посіяти розбрат і хаос серед керівництва України. Плюс це може бути використано і для Заходу, щоби підтвердити партнерам Києва подальшу марність підтримки України в протидії повномасштабній російській агресії. Це знову повертає нас до традиційних меседжів, які поширює Росія ледь не з 1990-х років: "Україна – це failed state", "Україна – це найбільш корумпована держава" тощо".

До чого тут трагічна загибель друга Залужного

Підлила оливи у вогонь "уявного конфлікту" і трагічна загибель друга та помічника Залужного Геннадія Частякова. Майор загинув від вибуху гранати, яку йому подарували на День народження. Коментатори у мережі почали просувати теорію про замах на військового. На цей інформаційний вкид відреагував секретар РНБО Олексій Данілов та назвав це роботою ворожої ІПСО.

"Повірте, це питання на контролі, в тому числі у вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Відповідь обов'язково буде надана. А от робити на цьому піар, робити на цьому отаку, як вони називають, "прожарку" – це за межі виходить", – акцентував Данілов.

Як пише видання Bloomberg, журналістам вдалося поспілкуватися з анонімним представником Офісу президента. Він знайомий із ситуацією, та вважає, що відносини між Зеленським та Залужним цитую "далекі від гучних заголовків ЗМІ".

Коли закінчиться війна

Відповідь керівника Офісу президента Андрія Єрмака вселяє надію. Каже, що Україна пройшла 70% на шляху до перемоги. Але ще далеко не кінець, бо війна схожа на забіг – кожні наступні метри дають все важче і важче.

"Якщо говорити відверто, то ніхто не знає, коли завершиться війна. Вона може завершитися дуже несподівано... Багато факторів. Але все ж, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли!", – каже Єрмак.

Цікава арифметика: якщо 70% пройдено за майже два роки, то можна припустити, що війна закінчиться через рік.

А що ж до переговорів з Росією? Їх не буде, заявив Єрмак, поки при владі Зеленський. "Я можу чітко сказати, що при цьому президентові жодного "Мінська-3" не буде", – запевнив голова ОП.

Нагадаю, про ситуацію на фронті говорив і Володимир Зеленський, зокрема згадав про втрати серед ЗСУ.

"Я не можу ділитися з вами нашими втратами, але наші втрати мінімум у п'ять разів менші за російські", – відзначив президент.

За оновленими даними Генштабу, у цій війні Росія втратила загиблими понад 309 тисяч особового складу. Закордоном втрати окупантів вважають меншими. Так от у серпні 23-го у Пентагоні припустили, що загинуло понад 120 тисяч рашистів, ще більше поранено.

Раніше Єрмак сказав, що вибори в Україні під час війни відбудуться за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський.

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