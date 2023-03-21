Конфлікт навколо Києво-Печерської Лаври: чому закрили доступ до печер і чого очікувати далі

Конфлікт навколо виселення Української православної церкви з Києво-Печерської Лаври вийшов на новий рівень.

Міінстерство культури і інформаційної політики із 21 березня заборонило доступ до печер Києво-Печерської Лаври і мощей святих. Причиною стала ревізія Мінкультури для перевірки наявності та стану рухомого майна Лаври, зокрема, мощей святих і музейних експонатів - понад 800 екземплярів.

Керівництво УПЦ, афільованої з Московським патріархатом, висловило своє обурення і зажадало зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Проте глава держави відмовився прийняти митрополита Онуфрія і інших ієрархів.

ТСН.ua уважно стежить за розвитком подій навколо Києво-Печерської Лаври.

Реакція УПЦ МП на закриття печер

В УПЦ МП назвали закриття печер Лаври "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян". Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив, що також припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

"В тоталітарний радянський час атеїстичною владою широко проводилися кампанії з відкриття мощей задля показу їх стану збереженості. Ці кампанії супроводжувалися наругою над святинею, мощі діставали з ковчегів, з них знімали покрови для детального опису і виставлення на музейних вітринах", - йдеться в заяві УПЦ МП.

Онуфрія не пустили до Зеленського

20 березня члени синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули на вулицю Банкову, вимагаючи зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Вони заявили, що хочуть "донести до президента позицію не лише членів священного синоду, а й мільйонів віруючих УПЦ".

"Інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ", - заявили в УПЦ МП.

Після 2-годинного очікування під стінами Офісу президента ієрархи УПЦ МП пішли геть.

"Ми розуміємо, що президент – зайнята людина. Ми чекали понад 2 години. На жаль, почалася повітряна тривога, і ми не маємо можливості чекати й надалі, але сподіваємося, що в майбутньому ця зустріч відбудеться", – сказав предстоятель УПЦ МП.

Своєю чергою, речник Зеленського Сергій Никифоров відповів, що президент не планував зустріч з ієрархами. Представникам синоду УПЦ МП запропонували залишити звернення, але вони відмовилися.

Від УПЦ МП вимагають піти з Лаври

Українська православна церква 10 березня отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання від 29 березня договору оренди території і приміщень Лаври. У листі йдеться, що міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

За даними ЗМІ, ревізія Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" проводилася від 1 січня 2018 року до 30 вересня 2022 року. Було зафіксовано численні порушення - йдеться про 36 самочинних будівництв. Усі незаконні новобудови є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто не мають прямого стосунку до чернечого життя.

В УПЦ МП заявили, що в Міністерства культури України немає "жодних юридичних підстав для таких дій". Також стверджувалося, що висновки ревізії "складалися, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що ревізія - "привід для того, щоб монахи змогли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишатися у Лаврі". Міністр запевнив, що ніхто не вдаватиметься до насильницьких дій, проте наголосив, що Лавру мають залишити "підсанкційні особи з УПЦ МП, зокрема митрополити Антоній та Павло".

Президент України Володимир Зеленський висловився на підтримку ініціативи Мінкульту, назвавши її "зміцненням духовної незалежності".

Глава ПЦУ звернувся до монахів Лаври і отримав відповідь

Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній оприлюднив звернення до всіх монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, "хто не поділяє ідеологію "русского міра" і ті викривлення, які вона вносить у церковне життя". Він закликав монахів "звільнитися від московського ярма" і приєднатися до ПЦУ.

Епіфаній заявив, що УПЦ зберігає підпорядкування Московському патріархату і вводить в оману державу та суспільство декларуванням відокремлення. Митрополит також нагадав про плани щодо відкриття в Лаврі монастиря ПЦУ.

У відповідь в УПЦ МП оприлюднили заяву, що монахи будуть вірними "своїй канонічній церкві та її предстоятелю - блаженнішому митрополиту Онуфрію", і в ПЦУ не підуть. Пресслужба УПЦ МП також заперечила свої зв’язки з Росією,

Раніше настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (якого за любов до дорогих авто називають "Паша-мерседес") під час проповіді закликав вірян "відстоювати свої права та свої святині".

Згодом митрополит оприлюднив відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

Реакція Москви

Патріарх РПЦ Кирило висловив свій протест проти виселення з Лаври УПЦ МП і закликав світ захистити Києво-Печерську Лавру. У своєму зверненні очільник РПЦ наголосив, що Києво-Печерська Лавра - "родоначальник спільної духовної та чернечої традиції російського, українського та білоруського народів".

За представників Московського патріархату заступився і Кремль. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкрито назвав УПЦ Російською православною церквою.

"Це абсолютно безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської православної церкви. Ми вважаємо це неприпустимим. Ми вважаємо, що світове співтовариство має відповідним чином відреагувати на таке обурливе рішення", - заявив Пєсков.

Згодом речник Путіна додав, що події навколо Києво-Печерської Лаври є виправданням для так званої "спеціальної воєнної операції" - повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Читайте також: