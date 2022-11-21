"Конфлікт Путіна та електрики закінчиться підведенням до його стільця 2700 вольт": Невзоров про агонію російського диктатора

Російський журналіст Олександр Невзоров впевнений, що рано чи пізно російський диктатор Путін відповість за усі свої злодіяння, які він та його поплічники коять в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

Російський публіцист, який 2022 року набув українського громадянства, Олександр Невзоров обурений атаками РФ на енергетичні об'єкти України і вважає, що за цей злочин Путін має відповісти.

"Цей конфлікт електрики та Путіна завершиться тим, що до стільця Путіна таки буде підведено 2700 вольт дуже гарного змінного струму. А оскільки ми знаємо, що історія дуже любить показувати язик, дуже любить гримасувати, не можна виключати, що цей струм буде зроблено на українських ТЕС чи АЕС", - сказав Невзоров.

Він додав, що Путін не поїхав на саміт до Індонезії, бо він більше не гравець.

"Для нього закінчилася і велика, і мала, і середня політика. Він отримав пендель, яким його вибили абсолютно з усіх геополітичних ігор. Ця історія з електрикою, історія з пролонгацією його персональної агонії, звичайно, не може тривати довго. Хоча я думаю, що свій чекістський злісний патологічний кураж він не розгубить", - сказав журналіст.

Нагадаємо, що раніше Олександр Невзоров сказав, що війна Путіна, яку він розв'язав в Україні, така ж боягузлива і підла, така ж безглузда, як і господар цієї війни, а масованими бомбардуваннями очільник Кремля знищує репутацію всієї РФ.

Ракетні атаки РФ по енергооб'єктах України:

Росія здійснила 5 масованих атак по Україні, маючи на меті знищити українську енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без електрики й тепла взимку.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ заявили, що мета російських масованих атак - залишити Україну в блекауті, та всадити Україну за стіл переговорів, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

Внаслідок ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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