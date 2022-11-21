"Конфлікт Путіна та електрики закінчиться підведенням до його стільця 2700 вольт": Невзоров про агонію російського диктатора

Путін отримає своє за розв'язану війну проти України, вважає Олександр Невзоров.
Російський журналіст Олександр Невзоров впевнений, що рано чи пізно російський диктатор Путін відповість за усі свої злодіяння, які він та його поплічники коять в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".
Російський публіцист, який 2022 року набув українського громадянства, Олександр Невзоров обурений атаками РФ на енергетичні об'єкти України і вважає, що за цей злочин Путін має відповісти.
"Цей конфлікт електрики та Путіна завершиться тим, що до стільця Путіна таки буде підведено 2700 вольт дуже гарного змінного струму. А оскільки ми знаємо, що історія дуже любить показувати язик, дуже любить гримасувати, не можна виключати, що цей струм буде зроблено на українських ТЕС чи АЕС", - сказав Невзоров.
Він додав, що Путін не поїхав на саміт до Індонезії, бо він більше не гравець.
"Для нього закінчилася і велика, і мала, і середня політика. Він отримав пендель, яким його вибили абсолютно з усіх геополітичних ігор. Ця історія з електрикою, історія з пролонгацією його персональної агонії, звичайно, не може тривати довго. Хоча я думаю, що свій чекістський злісний патологічний кураж він не розгубить", - сказав журналіст.
Нагадаємо, що раніше Олександр Невзоров сказав, що війна Путіна, яку він розв'язав в Україні, така ж боягузлива і підла, така ж безглузда, як і господар цієї війни, а масованими бомбардуваннями очільник Кремля знищує репутацію всієї РФ.
Ракетні атаки РФ по енергооб'єктах України:
Росія здійснила 5 масованих атак по Україні, маючи на меті знищити українську енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без електрики й тепла взимку.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ заявили, що мета російських масованих атак - залишити Україну в блекауті, та всадити Україну за стіл переговорів, аби використати час для перегрупування і нового нападу.
Внаслідок ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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