Конфлікт стався у супермаркеті: у поліції розповіли подробиці вбивства правоохоронця в Чернігові

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці.
У Чернігові вбили правоохоронця та побили його колегу через конфлікт, який стався із шістьма особами в супермаркеті.
Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.
За даними правоохоронців, конфлікт стався на вулиці Незалежності. Там 6 молодиків побили двох поліцейських через сварку, яка сталась в супермаркеті. Через завдані травми один із поліцейських помер, іншого госпіталізували.
"На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі. Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події", - повідомили в поліції.
Правоохоронці розслідують обставини загибелі поліцейського. Триває слідство.
Нагадаємо, у Чернігові вночі вбили поліцейського, а іншого тяжко поранили.
Відзначимо, що в серпні у Чернігові також загинув поліцейський. Його на смерть збив автомобіль.