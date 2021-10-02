Конфлікт стався у супермаркеті: у поліції розповіли подробиці вбивства правоохоронця в Чернігові

Конфлікт стався у супермаркеті: у поліції розповіли подробиці вбивства правоохоронця в Чернігові

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці.

У Чернігові вбили правоохоронця та побили його колегу через конфлікт, який стався із шістьма особами в супермаркеті.

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

За даними правоохоронців, конфлікт стався на вулиці Незалежності. Там 6 молодиків побили двох поліцейських через сварку, яка сталась в супермаркеті. Через завдані травми один із поліцейських помер, іншого госпіталізували.

"На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі. Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події", - повідомили в поліції.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі поліцейського. Триває слідство.

Нагадаємо, у Чернігові вночі вбили поліцейського, а іншого тяжко поранили.

Відзначимо, що в серпні у Чернігові також загинув поліцейський. Його на смерть збив автомобіль.

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