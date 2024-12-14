Конфлікт у 47-й ОМБр: нардеп прокоментував скандальні обвинувачення Маркуса на адресу Шаламаги

Конфлікти між двома військовими, як от звинувачення колишнього головного сержанта 47-ї ОМБр Валерія Маркуса на адресу заступника командира бригади Івана Шаламаги, які можуть мати особисте підґрунтя, не варто виносити у медійну площину.

Таку думку висловив нардеп від фракції "Голос", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

"Я скажу так: ми маємо розуміти, що дві людини, які були на одному полі бою, будуть бачити ситуацію по-різному і можуть звинувачувати одне одного в тому, що хтось все зробив не так. І ти ніколи не знайдеш правду, доки вони разом не сядуть і не почнуть розповідати. Часто в когось є якісь образи одне на одного", — зауважив Костенко.

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Він також зазначив, що особисто не знає подробиць конфлікту, що стався між військовими, тому не хотів би говорити про "особисті речі, що відбулись між сержантами та командирами".

"Я знаю, що Маркус був хороший сержант. Я знаю, що там і офіцери були хороші в 47-й бригаді, і вона зараз легендарно воює. Тому обговорювати питання, хто там має рацію, хто ні, — це вони між собою хай вирішують. І точно це не потрібно виносити в медійну площину, для того, аби поливати брудом одне одного", — наголосив Костенко.

Народний депутат також додав, що навіть якщо конфлікт має професійні підстави, то розглядати його та пояснювати правильність чи неправильність дій мають теж професіонали. Тобто командування Сил оборони, військові та МПЗ (структура морально-психологічного забезпечення) ЗСУ.

Нагадаємо, Валерій Маркус розповів, що відбувалося у командуванні та чому він прийняв рішення про переведення на нижчу посаду. З того часу Маркус майже не з’являвся в медійному полі протягом півтора року. Проте 11 грудня він виклав відео, в якому розповів подробиці конфлікту.

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