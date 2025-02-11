Конфлікт у харківському кафе закінчився стріляниною: є постраждалі

Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

У Харкові стався озброєний конфлікт у кафе на проспекті Петра Григоренка, де п’яний чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

Інцидент стався ввечері 9 лютого, коли між двома компаніями у кафе почалася сварка. Під час конфлікту 39-річний харків’янин дістав травматичний пістолет “Форт-17” та відкрив вогонь по людях.

Внаслідок стрілянини поранення отримали 48- та 56-річні чоловіки, які від госпіталізації відмовилися.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили військового Нацгвардії, який спалював військові автомобілі.

Читайте також: