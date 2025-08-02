Конфлікт у Вінниці на стадіоні, де зібрали мобілізованих: ТЦК виклав свою версію

Конфлікт з ТЦК у Вінниці / © Суспільне

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У Вінниці на місцевому стадіоні цієї ночі, 2 серпня, стався конфлікт між цивільними родичами мобілізованих та працівниками ТЦК.

Вінницький обласний ТЦК та СП після тривалої паузи, нарешті опублікував свою версію подій.

У ТЦК розповіли, що на тимчасовий пункт збору доставили групу військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів та «інших процедур, передбачених чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів».

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Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. У ТЦК скаржаться на спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.

«На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок», — розповіли у військкоматі.

Вінницький ТЦК запевняє, що діє виключно в межах законодавства України у взаємодії з Нацполіцією.

Нагадаємо, що у Вінниці цивільні родичі мобілізованих штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.

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Близько 04:40 у Вінниці почали вивозити чоловіків, яких, за словами місцевих жителів, утримували на території стадіону.

Поліція прокоментувала протест у Вінниці через дії ТЦК.