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Конфлікт у Вінниці на стадіоні, де зібрали мобілізованих: ТЦК виклав свою версію
Вінницький ТЦК запевняє, що діє виключно в межах законодавства і скаржиться на агресивно налаштованих цивільних.
У Вінниці на місцевому стадіоні цієї ночі, 2 серпня, стався конфлікт між цивільними родичами мобілізованих та працівниками ТЦК.
Вінницький обласний ТЦК та СП після тривалої паузи, нарешті опублікував свою версію подій.
У ТЦК розповіли, що на тимчасовий пункт збору доставили групу військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів та «інших процедур, передбачених чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів».
Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. У ТЦК скаржаться на спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.
«На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок», — розповіли у військкоматі.
Вінницький ТЦК запевняє, що діє виключно в межах законодавства України у взаємодії з Нацполіцією.
Нагадаємо, що у Вінниці цивільні родичі мобілізованих штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.
Близько 04:40 у Вінниці почали вивозити чоловіків, яких, за словами місцевих жителів, утримували на території стадіону.
Поліція прокоментувала протест у Вінниці через дії ТЦК.