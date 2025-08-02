Спроба захоплення держустанови: чоловіків, що штурмували стадіон з мобілізованими у Вінниці суворо покарають / © Суспільне

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У Вінниці поліція затримала п’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, які брали участь у штурмі стадіону, де перебували мобілізовані.

Про це передає поліція Вінницької області.

Правоохоронці нагадали, що вночі з 1 на 2 серпня близько 80 людей, в т.ч. представники громадської організації, прибули до обʼєкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

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Протестувальники пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей, правоохоронці застосували спеціальні засоби.

Затримано пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за суворою статтею — спроби захоплення державної установи, що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, цієї ночі у Вінниці виник конфлікт між цивільними родичами мобілізованих і військовими ТЦК та СП.

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Місцеві ЗМІ і пабліки повідомляли, що люди штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.

Близько 04:40 у Вінниці почали вивозити чоловіків, яких, за словами місцевих жителів, утримували на території стадіону.

У поліції розповіли, що про протестувальників «було застосовано поліцейські заходи», аби відтіснити їх за територію обʼєкта.

Своєю чергою Вінницький ТЦК запевняє, що діє виключно в межах законодавства і скаржиться на агресивно налаштованих цивільних.

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